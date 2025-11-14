Появились кадры из «Одиссеи» Кристофера Нолана

Издание Empire представило свежие кадры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. На них впервые можно увидеть Тома Холланда, Энн Хэтэуэй и Миа Гот, в образах Телемаха, Пенелопы и Меланфо соответственно.

© Empire/Universal Pictures

Фильм расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма заняли полгода — производственная команда снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии. «Одиссея» стала первой картиной в истории, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

© Empire/Universal Pictures

© Empire/Universal Pictures

Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда серии картин о Джейсоне Борне. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. «Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года.