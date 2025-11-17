Что известно о втором сезоне сериала «Камбэк»

Продолжение уже анонсировали.

© Чемпионат.com

Кинокомпаниям пора признать: нулевые — новые 90-е. Все давно насмотрелись на бандитские разборки за крышевание очередного рынка и наслушались «Белую ночь». Зато посмотреть, как Сергей Бодров ведёт «Последнего героя», четыре музыканта теряют корни, а молодые герои бродят по пустырям под «Весну» легендарного «Дельфина» — свежий и завораживающий опыт. Его и даёт сериал «Камбэк» с Александром Петровым — при этом с классной историей и талантливой актёрской игрой.

На днях завершился первый сезон «Камбэка». Он стал обласканным и успешным, поэтому «Кинопоиск» уже анонсировал второй сезон. Что там будет?

Осторожно: в тексте много спойлеров к финалу сезона.

«Камбэк»: главное о сериале

Название: «Камбэк».

Режиссёр: Динар Гарипов.

Актёры: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская и другие.

Дата выхода: 4 октября 2025 года.

Жанр: драма, триллер.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Камбэк»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на «Кинопоиске».

О чём сериал «Камбэк»?

Нулевые. Доллары подорожали до 29 рублей, из каждой магнитолы звучит «Дельфин», а «Фабрика звёзд» порождает новых исполнителей. Тем временем четыре героя-школьника просто пытаются выжить. У одного суровый отец только вышел из тюрьмы и вот-вот вернётся обратно, у другого мама увлекается гиперопекой, на третьего занятые родители вообще не обращают внимания.

Ребята вынуждены полагаться только на себя, хотя их настигают совсем не детские испытания вроде спасения близких и разборок с уличными отморозками. К счастью, им помогает бомж Компот, который когда-то был опасным человеком, однако сейчас потерял память и ночует рядом с теплотрассой. Он даёт мудрые советы, вписывается в драки и вообще становится несчастным и потерянным, но всё-таки старшим товарищем. Школьники в благодарность пытаются раскрыть тайну его личности.

История подана эмоционально, с тайнами и множеством реалистичных испытаний. Во многом сюжет работает благодаря актёрской игре. Дело не только в Александре Петрове, который примерил новое амплуа и выдал, пожалуй, лучшую роль в карьере, но и в молодых артистах. Они общаются как нормальные люди, хорошо отыгрывают печаль и радость, отменно взаимодействуют друг с другом. Поэтому следить за похождениями школьников и Компота действительно интересно.

Чем закончился сериал «Камбэк»?

К финалу личные арки каждого героя получают развитие. Вечно пьяная мама Даши завязывает с алкоголем и, кажется, вот-вот шагнёт в новую жизнь. Отец Юры наконец находит время на сына и везёт парня на рыбалку. Мама Антона переключается на собственные дела и наконец даёт сыну принимать самостоятельные решения. А папа Птахи, увы, оказывается в тюрьме — из-за преступления, в котором замешан его же ребёнок. Впрочем, мужчина может покинуть камеру, ведь следователь выясняет: в ограблении инкассаторов замешан молодой преступник Петя. Последний крутит роман с Дашей, но в конце сезона покидает город.

Компот встречает старого знакомого, а затем находит квартиру, где когда-то жил. Выясняется, что когда-то он работал на большого бизнесмена и в том числе совершал заказные убийства. Отца Риты, которую герои видели в детдоме, убил именно персонаж Петрова — якобы за попытку украсть банковские деньги. Вот только напарник Дрон увёл жену Компота, забрал кредитные деньги и выстрелил товарищу в голову. Тогда-то Компот и потерял память.

Оксана, бывшая жена героя и в текущий момент возлюбленная Дрона, видит фотографию Компота в газете. Тогда Дрон решает завершить дело. Всё заканчивается перестрелкой, где благодаря детям Компот связывает противника. Он бы отпустил подонка, однако внезапно Дрону звонит Оксана. Компот осознаёт степень предательства и совершает серию выстрелов. Непонятно, убил ли он Дрона или персонаж выживет — ответ получим в следующем сезоне.

В финале Компот, вероятно, забирает Риту из детдома и уезжает в безопасное место. Школьники тем временем остаются в родном городе и обещают хранить тайны бывшего бомжа. Они искренне считают его другом.

Что будет во втором сезоне «Камбэка»?

Второй сезон официально анонсирован. Известно, что в продолжении вернутся все основные актёры, включая Александра Петрова. Дату выхода пока не раскрыли, но речь, вероятно, про конец 2026-го или начало 2027-го. Как продолжится история? Вероятно, Компот попытается жить нормально, ведь теперь у него есть деньги, память и человек, о котором нужно заботиться. Вот только персонаж вряд ли расскажет Рите, что убил её отца. Наверняка девушка узнает об этом от врагов Компота и, возможно, выведет их на приёмного отца.

Дрон наверняка выживет, хотя главным противником может стать Оксана. Она знает о талантах Компота и не поверит, что бывший муж начал новую жизнь — поэтому ударит первой. Возможно, чтобы отыскать Компота, она надавит на Дашу, Птаху и прочих школьников. Тогда герою Петрова останется лишь вернуться и всех спасти.