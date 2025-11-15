Милош Бикович сыграет в новом фильме Кустурицы

Сербский актер исполнит небольшую роль, рассказал режиссер

Сербский актер Милош Бикович исполнит небольшую роль в новом фильме сербского режиссера Эмира Кустурицы "Последний срок" на основе одноименной повести Валентина Распутина. Об этом режиссер сообщил в беседе с ТАСС.

"Это сербский фильм, там будут незнакомые [для российской аудитории актеры]. Бикович будет [играть] одну маленькую роль, мы уже договорились, что в следующем фильме он будет принимать участие", - рассказал режиссер, отвечая на вопрос о том, кто сыграет в "Последнем сроке".

Кустурица сообщил, что начало съемок проекта запланировано на апрель 2026 года.