Какие новинки фильмов и сериалов стоит посмотреть

Борьба с монстром Франкенштейна, спасение планеты от всеобъемлющего счастья и поиск решения проблемы нелегального игрового бизнеса в Санкт-Петербурге. Погружаемся в события цифровых киноновинок.

© скриншот из фильма «Франкенштейн»

Режиссёр: Гильермо дель Торо

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 2 часа 30 минут

О чём фильм. В северных льдах в 1857 году застревает датский корабль. Его команда спасает раненого мужчину - Виктора Франкенштейна (Оскар Айзек). Оказывается, его ранило существо (Джейкоб Элроди), похожее на человека. Вот только его невозможно убить. Виктор рассказывает капитану Андерсону (Ларс Миккельсен), что с детства мечтал оживить мёртвого человека. Во взрослой жизни ему это удаётся после неограниченного финансирования его эксперимента одним из родственников. Однако последствия оказываются ужасающими и теперь порождённое Виктором чудовище охотится за ним самим.

Что интересного. По мотивам романа Мари Шелли о Франкенштейне вышло более сотни фильмов, сериалов и мультфильмов. Несмотря на то, что сейчас многие используют цифровые декорации, применяя ИИ и другие технологии, в этом фильме лаборатория Франкенштейна и корабль вполне реальны. Режиссёр Гильермо дель Торо заявил, что он против симуляции - ему нужна работа над декорациями по старинке. Джейкоб Элроди по 10 часов сидел в кресле гримёра перед съёмками, чтобы перевоплотиться в Чудовище. А для передачи манеры монстра двигаться и издавать звуки, он изучил японский танец буто и монгольское горловое пение. При этом Оскар Айзек, готовясь к роли Франкенштейна, ориентировался на таких рок-исполнителей, как Принс, Мик Джаггер и Дэвид Боуи, потому что режиссёр хотел видеть в главном герое больше образ рок-звезды, а не учёного.

Кому не понравится. Тем, кто уже пресытился сумасшедшим учёным и его творением. А также тем, кто убеждён, что снять интереснее и лучше, чем это делали в прошлые десятилетия, уже невозможно.

Режиссёр: Азиз Ансари

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 1 час 37 минут

О чём фильм. Ардж (Азиз Ансари) перебивается случайными заработками. Он простой разнорабочий и ищет халтуру через мобильное приложение. Однажды венчурный инвестор Джефф (Сет Роген) нанимает его помощником по дому. Ардж чистит бассейн, устанавливает диско-пол, выполняет много другой чёрной работы и мечтает о сытой и богатой жизни. Но Джеффу он быстро надоедает и тот выгоняет работягу на улицу. Ангел нижнего звена Габриел (Киану Ривз), который давно наблюдает за Арджем, решает вмешаться в ход его жизни. Чтобы доказать, что не в деньгах счастье, он меняет местами разнорабочего и инвестора. Джефф теперь на дне жизни, а неудачник безмерно богат. Но Габриел даже не подозревает, к чему приведёт их всех (включая и его самого) решение помочь бедняге.

Что интересного. "Везунчики" - режиссёрский кинодебют актёра Азиза Ансари. Вдохновил его на съёмки этой комедии фильм 1983 года "Поменяться местами" (18+). Во время съёмок Киану Ривз сломал надколенник. Закончив работу над одной из сцен, он выбирался из ледяной воды, но споткнулся и ударился коленом о землю. После выхода из больницы он продолжил работу, но съёмочная группа всё же уговорила его записать сцены, где герой Ривза танцует сальсу, после полного выздоровления актёра.

Кому не понравится. Если вам порядком надоели все эти качели с "переодеванием" в жизни других, то советуем выбрать другое кино для просмотра этим вечером. К тому же, если вам Киану Ривз больше нравится в образе брутального, жестокого, но справедливого парня, размахивающего пистолетами, то этот фильм точно не для вас.

Режиссёры: Винс Гиллиган, Гордон Смит, Адам Берштейн, Мелисса Берштейн, Зетна Фуэнтес, Ганджа Монтейру

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.3

Время: 9 серий по 54 минуты

О чём сериал. Всю планету поражает вирус счастья. Но на самом деле он очень опасен. Это счастье доводит людей до того, что в городе постоянно что-то горит, а курьеры готовы доставлять танки и базуки по первому же запросу. К вирусу оказывается устойчива только одна женщина - писательница Кэрол Стурка (Риа Сихорн). Она живёт в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. И именно ей, самой несчастной жительницы Земли, придётся спасти этот мир от счастья.

Что интересного. Сериал снимали в Альбукерке. Впрочем, как и два других проекта режиссёра Винса Гиллигана - "Во все тяжкие" (18+) и "Лучше звоните Солу" (18+). Кстати, в последнем одну из главных ролей, как и в "Из немногих", тоже сыграла Риа Сихорн.

Кому не понравится. Тем, кто ожидает напряжённости, как в других сериалах Винса Гиллигана. В этом шоу повествование вполне размеренное, а история может показаться банальной.

Режиссёр: Рустам Ильясов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 10 серий по 25 минут

О чём сериал. Трое молодых людей - Витя (Артём Кошман), Ега (Тимофей Елецкий) и Бек (Улан Адамбаев) - ищут вариант быстро заработать денег. Для этого организовывают на дому покерный клуб. Это кажется им интересным и забавным, но эйфория от "лёгких денег" быстро проходит. Один из клиентов их клуба оказывается сотрудником ОБЭП. Он ставит бизнесменов перед фактом: тюрьма или "партнёрские отношения". Теперь их клуб, состоящий из одного стола в многоквартирном доме, становится подпольной игровой империей. А они сами всё глубже проваливаются в яму нелегальной игровой индустрии.

Что интересного. Некоторые сцены сериала снимались в реальных подвалах и старых зданиях Санкт-Петербурга. Авторы использовали также интерактивную визуализацию покерных терминов - это необходимо для того, чтобы зритель мог лучше понять игру. Примечательно, что создатели сериала запустили сайт, где людям, страдающим игровой зависимостью, оказывают помощь.

Кому не понравится. Тем, кому претит любое нарушение закона, даже на экране. А также тем, кто убеждён, что Санкт-Петербург это только театры, музеи и история имперской России, а не неоново-игровая подпольная жизнь.