Про Лабубу снимут фильм

Студия Sony Pictures запускает в работу фильм по мотивам культовой игрушки Лабубу, сообщает The Hollywood Reporter. Проект окутан тайной: у будущей картины пока нет ни режиссёра, ни продюсера, и даже не решено, будет ли фильм анимационным или игровым. Комментариев от Sony — ноль, что только подогревает интерес фанатов.

Известно лишь, что над проектом будет работать анимационное подразделение студии, создавшее хит Netflix «K-pop: Охотницы на демонов». Успех мультфильма оказался столь значительным, что в 2029 году зрители увидят продолжение.

Феномен Лабубу начался с фигурок художника Касинга Лунга, родившегося в Гонконге и живущего в Европе. Первые зубастые монстрики выпускались компанией How2Work, но мировую популярность игрушки обрели в 2019 году благодаря китайскому ритейлеру Pop Mart.

В Юго-Восточной Азии Лабубу устроили настоящий бум, который затем докатился до остальных стран. Только в начале этого года прибыль Pop Mart выросла на впечатляющие 350%.

Однако в России волна популярности пошла на спад: по данным пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ, в сентябре продажи Лабубу снизились почти на 40% по сравнению с августом.