О чем новый эпизод мультсериала «Леди Баг и Супер-кота»

Свершилось: наконец-то часть персонажей популярного французского мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» добрались до профессиональной психологической помощи! Ах, если бы пораньше, и если бы это ещё были оба главных героя… но всему своё время, верно? В эпизоде «Лихачка», носящим номер двенадцать, сезон шестой, к доктору отправились фактически целой толпой. Рассказываем в обзоре серии от Тлум.Ру.

© tlum.ru

Что там?

Аглая — тихая и депрессивная одноклассница Маринетт, которая ко всему прочему ужасно боится аккуматизации. И бабочек. И насекомых. Страхи у девушки сильные и мешают ей жить; только-только она набралась смелости вернуться в школу, как новый приступ инсектофобии не заставил себя ждать. Одноклассники Аглаи решили помочь ей и направили к доктору Псике, проверенному психологу.

Что интересно, даже во вводной части эпизода зрителям начали раскрывать психологическую «матчасть»: Макс Канте, по совместительству владелец Камня Лошади, рассказал друзьям об особенностях расстройства аутистического спектра. А на примере Маринетт и Адриана создатели сериала подчеркнули, почему понимающий партнёр — это хорошо, но помощь специалиста — это всё же другое. Здорово, когда такие важные вещи проговариваются в популярном проекте!

Но возвращаемся к Аглае: она ожидала чуда за один приём, что тоже является популярным заблуждением о психотерапии. Чуда, увы, не случилось: за один сеанс нереально избавиться от столь мощной фобии. И тут уже слышен шелест крылышек ультракумы: расстроенная доктор Псика, чья ранимая пациентка выбежала в слезах из кабинета, сначала сопротивлялась злодейке, но потом всё же согласилась на помощь владелицы Камня Мотылька и стала Лихачкой.

После начался эпичный и массовый сеанс «психотерапии». Вот уже который раз в шестом сезоне аккуматированный персонаж не делает ничего по сути дурного: напротив, Псика желает людям только ментального благополучия. Однако её методы работают не так, как положено, и вместо избавления… ах, пожалуй, лучше узнать об этом самим, верно?

А чтобы продолжать читать наши обзоры эпизодов «Леди Баг и Супер-Кота», добавляйте наш сайт в закладки.