Что известно о новом сериале «Тоннель»

1 декабря состоится премьера сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. Проект в жанре криминального триллера снят режиссером Флюзой Фархшатовой. Что еще известно об этом сериале — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для своего городка на границе с Финляндией, где все вопросы решаются «по дружбе». Однако все меняется после похищения финской мафией ее мужа. У героини есть шанс спасти любимого, однако для этого нужно нарушить свои принципы и пойти на сделку с совестью. Сможет ли Света переступить ту черту, которую сама и провела?

В ролях:

Создатели сериала:

Сценаристы — Анастасия Кузнецова («Чики») и Роман Жигалов («Лес»);

Режиссер-постановщик — Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»);

Операторы-постановщики — Роман Малышев и Светлана Кругликова;

Ведущий продюсер — Елена Госман;

Креативный продюсер — Яна Лебедева;

Производство — студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ.

Как и где проходили съемки

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, в поселке Шушары и Токсовском карьере в Ленинградской области, а также в приграничных с Литвой городах Неман и Советск в Калининградской области. Такой выбор локаций объясняется тем, что холодный северный свет, заброшенные карьеры и узкие дороги призваны символизировать внутреннее состояние персонажей.

— Для меня «Тоннель» — это в первую очередь психологическая драма на фоне криминального сюжета. Это история о том, что у каждого из нас есть свой тоннель, из которого нужно уметь найти выход, и тогда есть шанс обрести себя… Но ты можешь оказаться не тем, кем себя представляешь, и тогда нужно набраться смелости принять себя или изменить себя, — рассказала режиссер ленты Флюза Фархшатова.

Елизавета Боярская, исполнившая главную роль, поделилась, что съемочный процесс был сложным, однако для команды главным «маяком» была Фархшатова.

— Замечательно было, что мы совпали полностью в нашем взгляде на героиню, подробно ее разбирали, обсуждали все сцены. Благодаря этой работе у нас сложилось понимание на уровне жестов, взглядов. Это очень дорогого стоит, и далеко не всегда так складывается, — сказала Боярская.

Все восемь серий первого сезона выйдут первого декабря. Первый показ сериала состоялся на фестивале «Новый сезон», который прошел в Сочи с 15 по 20 сентября 2025 года.

