Зрители оценили «Бегущего человека» по Стивену Кингу

14 ноября состоялась премьера фильма «Бегущий человек» — новая экранизация произведения Стивена Кинга, с Гленом Пауэллом в главной роли. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В+». Таким образом, зрителям фильм понравился больше, чем другая экранизация Стивена Кинга «Долгая прогулка» (В). Кроме того, фантастический боевик оценили выше «Обезьяны» (С+) — ещё одной ленты 2025 года по произведению знаменитого писателя.

«Бегущий человек» повествует о Бенджамине Ричардсе, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. Критики смешанно оценили боевик: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 64% свежести.