Рецензия на фильм «Хищник: Планета смерти»

В российский параллельный прокат вышел блокбастер «Хищник: Планета смерти» — новое прочтение культового сюжета о могучем инопланетном охотнике, которому на этот раз даже не нужно соперничать с людьми. «Планета смерти» прекрасно обходится заглавным героем, десятком монстров и парой андроидов. Почему такой подход оказался принят на ура зрителями всего мира, рассказывает материал «Ленты.ру».

© кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Зубастый Дек (Димитриус Коломатанги) — настолько хилый представитель расы яутжа (так называют себя те, кого мы зовем Хищниками), что его готов убить собственный отец. Спасаясь от папиного гнева, Дек сбегает на планету Генна, где скрывается монстр Калиск, которого боятся все яутжа без исключения. Дек рассчитывает, что привезет череп Калиска домой и таким образом докажет свою воинскую состоятельность.

Дата выхода: 13 ноября

Страна: США

Продолжительность: 1 час 55 мин

Режиссер: Дэн Трахтенберг

В ролях: Эль Фаннинг, Димитриус Коломатанги, Рубен Де Йонг, Майкл Хомик

Однако Генна чудовищно недружелюбна — живые лианы норовят сожрать зазевавшегося путника, а местная осока такая острая, что прогулка по поляне превращается в настоящую мясорубку. К счастью, почти сразу Дек встречает Тию (Эль Фаннинг) — робота корпорации Вейланд-Ютани, которая в собственной схватке с Калиском потеряла нижнюю половину тела, но и в таком виде способна приносить пользу.

Задача Тии — не столько помочь Хищнику, сколько воссоединиться со своим роботом-двойником Тессой. Ну и с собственными ногами, конечно

К 44 годам режиссер Дэн Трахтенберг сделал по-своему впечатляющую карьеру: за первые десять лет в кино он снял всего один фильм (сиквел «Монстро» «Кловерфилд 10») и преимущественно работал в рекламе, но потом буквально в одночасье получил доступ к большим бюджетам. Случилось это по любви — к фантастическим боевикам восьмидесятых и особенно «Хищнику» с Арнольдом Шварценеггером. Трахтенберг в компании такого же увлеченного и умаявшегося на телевидении сценариста Патрика Эйсона придумал фильм под рабочим названием «Черепа». В 2022-м он вышел в прокат под заголовком «Добыча» и покорил публику оригинальным возвращением в мир «Хищника»: на экране происходило примерно все то же самое, что и всегда, но в декорациях XVIII века и с индейской охотницей в центре композиции.

«Добыча» стала самым успешным фильмом франшизы со времен Шварценеггера, а Трахтенберг получил карт-бланш на развитие обновленной вселенной. Между полнометражными фильмами он выпустил анимационный альманах «Убийца убийц». Ну а следующая картина уже получила и название «Хищник», и кинотеатральный прокат («Добыча» выходила на сервисе Hulu). Необходимость сыграть по маркетинговым правилам большой франшизы обыграна уже во вступительных титрах: название появляется на экране после продолжительного пролога и стилизовано под фильмы категории «Б» — опять же времен расцвета кинокарьеры Шварценеггера.

«Планета смерти» масштабнее «Добычи» прежде всего по замыслу. Сделать всех безобразных и злых героев поп-культуры хорошими и перенесшими детскую травму — несомненный современный тренд, но вряд ли кто-то мог представить, что этот вирус доброты поразит и Хищника

«Планета смерти» не только сообщает, что сами инопланетяне называют себя яутжа, но и дает подробное представление об их речи — ее придумал Пол Р. Фроммер, который ранее научил разговаривать на’ави для Джеймса Кэмерона и его «Аватара». Кроме того, Деку придумана какая-никакая, но все-таки предыстория под девизом «все несчастные подростки несчастливы одинаково». Родная планета яутжа и Генна, на которой разворачивается основная часть действия, тоже выдуманы авторами, но, по ощущениям, не обошлось без ИИ. Флора Генны включает нескольких тварей, похожих на динозавров, и одну, напоминающую смесь трицератопса с дикобразом. Это как раз и есть зловещий Калиск, который повадкой вовсе похож на истинного супергероя мира животных — медоеда. Впрочем, звери и роботы вполне справляются со своей функцией — быть спарринг-партнерами Дека, истекая разноцветной кровью. Полное отсутствие в кадре людей — остроумное решение Трахтенберга, которое позволило ему снять динамичный двухчасовой боевик для детей среднего школьного возраста (то есть с рейтингом 13+).

Главная же новость, которая оглашается уже в завязке, — новый контакт с миром «Чужих»

И речь не только о присутствии на Генне скаутов корпорации Вейланд-Ютани. Самое явное заимствование собственно из «Чужих» Джеймса Кэмерона — оттуда на «Планету смерти» прилетел шагающий желтый робот-погрузчик Сaterpillar P-5000 и разорванный пополам андроид. В то же время героини Эль Фаннинг прямо отсылают к последним опытам Ридли Скотта в этой вселенной — особенно к «Завету», где действовал такой же дуэт антиподов-синтетиков с одним на двоих лицом Майкла Фассбендера и чуть разными прическами. В то же время эмпатичная Тиа — прямая наследница робота Аннали, которую в четвертом «Чужом» играла Вайнона Райдер. Само по себе превращение антагониста в протагониста это, конечно, «Терминатор 2» — недавно по такой же схеме был сделан сиквел «М3ГАН». Списку аллюзий, цитат и отсылок можно посвятить отдельный материал, и такие наверняка уже можно найти в интернете.

Продуктивнее всего «Планету смерти» изучать именно таким образом — идентифицировать набранные по всему свету лоскуты и с пристрастием рассматривать швы, с которыми они собраны в единое полотно. Мы коснулись только поп-культуры, но Трахтенберг подошел к поиску материала куда серьезнее и, судя по всему, не один раз проштудировал «Тысячеликого героя» Джозефа Кэмпбелла.

Этот фильм во многом превосходит прошлый — здесь хотя бы нет попыток подключить к элементарному сюжету какие-то серьезные ассоциативные цепочки («Добыча», напомним, бравировала дубляжом на язык команчей). Напротив, благодаря Эль Фаннинг здесь много шуток — некоторые даже смешные. С прекрасной актрисой, открывшей в себе здесь героиню боевика, вообще происходит все самое интересное, что есть в этом фильме. В том числе поразительная экшен-сцена ближе к финалу, которая имеет все шансы остаться в истории.

Чисто статистически «Планета смерти» уже признана лучшим фильмом франшизы — у нее самые высокие оценки и, весьма вероятно, будут высокие кассовые сборы. Трахтенберг объявил и о работе над продолжением. Об участии в нем ведутся переговоры со Шварценеггером, но все-таки стоит отдавать себе отчет, что он вряд ли будет на пороге восьмидесятилетия прыгать по деревьям в джунглях. Скорее всего, он станет лишь еще одним трофеем в коллекции, которая в случае Трахтенберга состоит не из черепов и хребтов, а из битых цветных стеклышек, отколотых от экспонатов в музее священных киномонстров конца XX века.