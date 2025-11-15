Каким получился фильм «Авиатор»

Фильм действительно оказался долгожданным. О том, что по книге снимут кино, было известно еще в 2019 году, но в реальности съемки начались только в 2024 году.

«Самой главной задачей для нас стало уловить в экранизации основные смыслы романа, его ведущие идеи, эмоции, может быть, даже запахи, тактильные ощущения. Ведь каждый читатель создает в своей голове собственную вселенную, своих героев и героинь; нам же предстояло объединить несколько видений сразу: мое, Евгения Водолазкина, Сергея Катышева, артистов и композитора Максима Фадеева», — говорил о фильме режиссер Егор Кончаловский.

Долгая работа

Автор романа «Авиатор» Евгений Водолазкин — большой писатель, признанный знаток древнерусской литературы, а его пр

оизведения — большая литература, удостоенная лучших литературных премий нашей страны. Но даже великое литературное произведение не гарантирует успех экранизации. Потому что киноязык отличается от языка литературы. Поэтому работа над киносценарием «Авиатора» шла несколько лет.

Сама идея экранизации «Авиатора» принадлежит продюсеру Сергею Катышеву.

Его очень впечатлил роман, он загорелся желанием снять кино, вышел на связь с автором, подружился с ним. В работу над сценарием был вовлечен и сам Водолазкин. Классик кинодраматургии Юрий Арабов писал сценарий уже тяжело больным («Авиатор» стал его последней работой), лежа в постели, ему помогал его ученик Олег Сироткин, а Евгений Водолазкин был с Арабовым на видеосвязи.

После прихода в проект режиссера Егора Кончаловского сценарий был доработан Мирославом Станковичем, так как режиссер счел важными многие линии из книги, которые не заинтересовали Арабова. И сам фильм будет несколько отличаться от первоисточника, поскольку не все возможно перенести на экран в исходном виде, а некоторые сюжетные линии было решено изменить. «Я всегда принимаю участие в работе над сценарием, потому что в конечном итоге реализовывать его в виде кинофильма предстоит мне», — говорит Егор Кончаловский.

«Говорят, что авторы романов — главная жертва кинопроизводства, но в данном случае все было по-другому. Я был одним из тех, кто предложил многое в сюжете изменить, потому что кино и литература — два совершенно разных языка. Литература может болтать в течение часа или двух, но кино — это искусство действия. Поэтому я предложил новую версию», — рассказал автор романа Евгений Водолазкин.

Сюжет

На экране перед зрителями предстает пациент клиники, где проводятся исследования в области крионики. Главный герой Иннокентий Платонов, которого играет Александр Горбатов, очнулся в 2026 году после состояния глубокой заморозки и оказался единственным выжившим из тех, кого подвергли крионированию в 1929 году.

После пробуждения ничего не помнит о своем прошлом, — в частности, о том, почему в обрывках воспоминаний видит биплан — самолет начала двадцатого века.

Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие.

И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени. Но чем дальше заходит исследование, чем ближе заветный результат, тем чаще причастные к нему задаются вопросом: не слишком ли высока его цена?

««Авиатор» — это мистический фильм во всех смыслах этого слова. Мы рассказываем про путешествие во времени и из 1929 года перемещаемся в недалекое будущее — в 2026 год. Отличительной особенностью нашей картины является то, что зритель в какой-то момент сам почувствует себя главным героем», — сказал генеральный продюсер Сергей Катышев.

Великолепно подобран и актерский состав. Егор Кончаловский придавал этому большое значение и проводил кастинг в высшей степени тщательно: актеры делали по нескольку дублей разных фрагментов сценария. Помимо Александра Горбатова, в фильме снялись Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Илья Коробко, Ирина Пегова и даже 79-летний Валерий Баринов и сам Егор Кончаловский — в эпизодах. Здесь последняя роль Евгении Добровольской, а автор саундтрека — блистательный композитор Максим Фадеев.

Уловили смыслы

«В нашем фильме, как и в самом романе, поднимается множество тем. Одна из них издревле, на протяжении тысячи лет, будоражила умы и фантазии людей — тема бессмертия. Как обмануть природу? Как обмануть, хотя бы на время, смерть? Но наш фильм раскрывает еще одну важную мысль, которая будет волновать современное поколение кинематографистов и тех, кто придет после нас: как же снять кино по произведению Водолазкина, чтобы сразу погрузить зрителя в свой мир и провести его лабиринтами так же, как это делает мастер со своими читателями?», — поделился актер Константин Хабенский. Ему досталась роль врача-исследователя в области крионики.

«Я с восхищением наблюдал за работой актеров, режиссера и генерального продюсера Сергея Катышева. Сейчас, выступая по поводу своих текстов, я время от времени путаю Гейгера с Хабенским, потому что настолько точное попадание в образ редко случается. Константин привнес новое измерение в этого героя», — говорит Евгений Водолазкин.

От души

В своей большей части сегодняшнее кино ориентировано на прибыль, кассовые сборы, возврат вложений. «Авиатор» же снимали не ради этого, из него не стремились сделать блокбастер. Вся команда — и продюсер, и режиссер, и артисты, — настолько была увлечена философией фильма, проблемами, которые поднимает роман, и которые волнуют каждого человека, если он способен чувствовать и рассуждать, что главным было донести эту историю до зрителя, включить зрителя в разговор на тему времени и невозможности исправить ошибки прошлого. Жить нужно «здесь и сейчас», в настоящем, не откладывать ничего на будущее, потому что будущее может не наступить или наступить с опозданием. Времени нет. Есть лишь момент, который нужно успеть зафиксировать.

Темы, о которых предлагает задуматься зрителю «Авиатор», — это то, что «вшито» в ДНК русского человека, заложено в матрицу русской культуры.

События начала 20-го века – не просто часть нашей истории, это то, что двигало век, культуру, судьбы людей.

Вспомним «киноклассику» — киношедевры еще советского времени. Если бы выдающиеся режиссеры думали о прибыли, появилось бы кино Тарковского, Бондарчука и других? Вряд ли. Да, если в основу берется известная книга, если есть звездный актерский состав, хорошая музыка от талантливых композиторов, — есть предпосылки для успеха кинофильма. Но нет гарантии. Хорошее кино — то, что делается от души, то, что пропускается через себя, то, чем режиссер и автор горит и «болеет». «Авиатором» все, начиная с продюсера Сергея Катышева, именно «заболели». Никто не думал о коммерческой составляющей.

Про любовь

Фильм получился динамичнее книги. В нем увеличены количество и сила конфликтов. Все эти новации несколько отдалили сюжет фильма от книги, но главные идеи — они сохранились. И здесь виден фирменный почерк Егора Кончаловского: внимание к деталям, скрупулезное изучение быта эпохи, точно и тонко переданная атмосфера времени — и 20-х годов 20-го века, и современности. «Авиатор» нужно смотреть внимательно, не «фоном».

Это кино для подумать и в процессе просмотра, и после него.

И в то же время — это не «тяжелое» кино, которое сложно смотреть. Оно «скроено» так, что с первых минут зритель мчится по пути, предложенным режиссером и авторами, органично попадая в нужные для размышления «ниши».

Конечно, «Авиатор» — кино и про любовь. И Любовь здесь подана не только как отношения мужчины и женщины — но и как библейское понятие — любовь к ближнему. И у «Авиатора» есть все шансы стать событием. Это уникальное кино, которое нужно сейчас зрителю, всем нам. Глубокое, наводящее на размышления о главных для человека вещах, цепляющее за сердце, и в то же время — не поучающее, не занудное.