Кэндзи Иваисава рассказал про свое новое аниме «Стометровка»

В последние годы японская анимация всё чаще обращается к темам самопреодоления, внутреннего поиска и личной мотивации. Если раньше спортивное аниме ассоциировалось прежде всего с динамикой, командным духом и подростковым энтузиазмом, то сегодня оно становится инструментом для более глубоких размышлений — о взрослении, страхе поражения и смысле движения вперёд.

«Стометровка» — яркий пример этого нового подхода: фильм, в котором бег превращается из спортивной дисциплины в метафору человеческой жизни, где каждый старт — это выбор, а каждая финишная черта — только начало следующего пути.

Мы поговорили с режиссёром Иваисавой о том, как возникла идея адаптировать мангу Hyakuemu, чем его привлёк столь редкий для анимации сюжет о спринтерах и чем «Стометровка» отличается от привычных спортивных аниме.

«Стометровка»: главное об аниме

Название: «Стометровка» (Hyakuemu).

Режиссёр: Кэндзи Иваисава.

Актёры: Тори Мацудзака, Сёта Сомэтани, Дзюнъя Эноки и другие.

Дата выхода: 27 ноября 2025 года.

Жанр: спорт, драма.

Страна: Япония.

«Стометровка»: где смотреть?

Аниме официально выходит в России: его можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 27 ноября.

— Иваисава-сан, расскажите, почему вы решили экранизировать «Стометровку»? Понравилась оригинальная манга или вы тоже любите бегать?

— Прежде чем взяться за эту работу, я прочитал оригинальную мангу — и она показалась мне невероятно увлекательной. Вскоре после этого мне поступило предложение экранизировать её, и я сразу понял, что хочу попробовать. Произведений, посвящённых спринтерам, почти нет — не только в японской анимации, но и вообще в визуальных искусствах. Именно эта редкость делала задачу особенно сложной, а потому ещё более притягательной.

— После самых известных спортивных аниме люди по всему миру массово записывались на волейбол и фигурное катание. Как думаете, после «Стометровки» мы увидим больше бегунов?

— Даже в Японии я слышал истории о детях, которые после сеанса выбегали из зала и начинали бегать по фойе кинотеатра. Думаю, это и есть главное доказательство того, что фильм действительно способен заставить людей захотеть бежать.

— Представьте, что какой-нибудь бегун вдохновится аниме и успешно выступит на большом турнире. Можно сказать, что это мечта спортивного режиссёра?

— Если кто-то посмотрит этот фильм, вдохновится, начнёт заниматься лёгкой атлетикой и со временем вырастет в спортсмена, способного выступать на Олимпийских играх, я буду по-настоящему счастлив. Пусть это и не моя личная мечта, но мне было бы невероятно приятно, если бы картина помогла зажечь мечту в других.

— Зрители наверняка ждут от соревнований таких же напряжения и драмы, как в «Волейболе» или «Юри на льду». Как считаете, у вас получилось сделать бег достаточно динамичным и трогательным?

— В отличие от большинства спортивных аниме, я не стремился вызывать у зрителя эмоции с помощью постановки. Напротив, мне хотелось показать бег как нечто, что завершается «в одно мгновение». Думаю, именно в этом и заключается принципиальное отличие бегунов на 100 метров от других спортсменов.

— В России и вообще в мире высоко оценили вашу первую полнометражку «Онгаку» о музыкальной группе. Слышал, что работа заняла семь лет. Были моменты, когда вы сомневались, что всё получится? Может, в процессе была особенно драматичная или забавная история?

— По своему характеру я спокойно отношусь к долгой и кропотливой работе, поэтому годы, проведённые над проектом, меня не тяготили. У меня никогда не возникало сомнений, что я доведу дело до конца, даже если путь окажется очень длинным. Производство анимации, по сути, довольно рутинный процесс, так что в нём редко случаются по-настоящему драматические эпизоды.

— Вы известны техникой ротоскопирования, когда сначала снимаются реальные кадры, а затем они превращаются в анимацию. В чём сложность такого подхода? Расскажите о его плюсах и минусах.

— Одно из преимуществ техники в том, что, если опираться на отснятый живой материал, можно упростить некоторые этапы производства анимации. К тому же видеосъёмка помогает выстроить темп и ритм сцен, что особенно полезно на стадии монтажа.

Что касается недостатков — в индустрии анимации часто практикуется горизонтальное сотрудничество, когда несколько студий работают вместе, следуя общим производственным процессам. Это обеспечивает эффективность и согласованность команд. Однако при использовании ротоскопинга привлечь другие студии становится гораздо сложнее.

Кроме того, традиционная анимация даёт полную свободу в создании движения, тогда как ротоскопинг опирается на реальные съёмки и тем самым ограничен рамками физической реальности. Тем не менее я уверен, что эти ограничения можно преодолеть — всё зависит от того, как именно подходить к процессу.

— У вас есть аниме мечты, которое вы хотели бы снять? О чём оно?

— Как японскому творцу мне бы хотелось когда-нибудь поработать над исторической драмой. В анимации такие проекты встречаются, однако их совсем немного — особенно в последние годы. Поэтому я вижу в этом не только творческий вызов, но и возможность сделать исторический жанр по-настоящему захватывающим развлечением.

— Пожелаете что-нибудь российским фанатам, которые пойдут на «Стометровку»? Чего им ждать от вашего аниме?

— И тема, забег на 100 метров, и использованные в производстве методы довольно необычны, поэтому, думаю, этот фильм немного отличается от тех японских аниме, которые обычно видят российские зрители. В работе я постарался применить особые выразительные приёмы и техники, чтобы зрителям было интересно. Мне бы очень хотелось, чтобы российские поклонники восприняли «Стометровку» как немного нестандартное и по-своему новаторское произведение.

Премьерные показы «Стометровки» начнутся с 24 ноября, а в прокат аниме выйдет с 27 ноября.