Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 300 млн рублей

Фильм «Иллюзия обмана 3» собрал в России 300 млн рублей — спустя три дня проката
15 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» достигли свыше 300 млн рублей в России. Такого результата картина достигла за три дня после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 13 ноября. Лента остается лидером проката, обгоняя успешный фильм «Горыныч».
«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».
Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».