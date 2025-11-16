Когда выйдет третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Издание Deadline взяло интервью у автора двух частей фильмов «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубена Фляйшера. Он рассказал о планах на съёмки триквела популярной зомби-серии.

© Чемпионат.com

По словам режиссёра, он уже начал обсуждать со студией идеи третьей части. Он решил, что раз первый и второй фильм вышли с разницей в 10 лет, то и следующее продолжение должно появиться в кинотеатрах в 2029 году. По крайней мере, постановщик надеется на такую дату премьеры.

«Надеюсь, мы сделаем "Добро пожаловать в Zомбилэнд 3" в 2029 году. Мы уже начинаем об этом говорить, потому что первый фильм вышел в 2009 году, а второй — в 2019 году. Мы как бы оставили сиквел, сказав: "Увидимся через 10 лет". Назначенная дата уже близко, и мы начинаем прорабатывать идею триквела. Так что я надеюсь, что всё сложится».

«Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышел в 2009 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 89% свежести от обозревателей и 86% от зрителей. Премьера второй части под названием «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» состоялась в 2019 году. Критики оценили её хуже оригинала (68% рекомендаций), но зрителям она понравилась больше (88%).