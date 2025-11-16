Музыкальные звезды Адель и Эд Ширан дебютируют в неожиданных ролях в кино

Есть у популярных артистов привычка на пике славы дебютировать в полнометражном кино. Многие так поступали — Элвис Пресли, Ринго Старр, Мадонна, Дэвид Боуи… Особого успеха не достигали, но удивлять умели — Стинг, например, сыграл знаменитого ученого-монстра Франкенштейна в фильме "Невеста", а Ник Кейв и вовсе - появился в фильме "Охота на носорога" (он, кстати, отдаленно на него и похож) даже в роли дьявола.

Да уж, именитые музыканты частенько выбирают для себя сюжеты довольно немыслимые, а роли такие, чтобы поярче запомниться — как на сцене. Ну, а этой осенью, наконец-то решили отличиться и лидеры хит-парадов 2020-х годов: Адель и Эд Ширан. Так, как от них, наверное, мало кто и ожидал…

Адель окажется между кастратом и аристократом

Самая популярная исполнительница чувственных и душещипательных баллад, которую обожают слушать женщины во всех странах мира, впервые снимется в полноформатном кино. И резко сменит ради успеха в нем свое привычное, чуть слезливое, ранимое амплуа.

Фильм, в котором она сыграет с такими звездами, как Колин Фёрт и Николас Холт, называется "Плач к небесам" (Cry To Heaven). Это экранизация писательницы Энн Райс, автора нескольких фэнтези-романов - эдаких литературных сериалов: "Вампирские хроники" и "Мэйфейрские ведьмы".

Но новый фильм режиссера Том Форда (на его счету уже драма "Одинокий мужчина" и триллер "Под покровом ночи"), ставшего теперь и автором сценария, и продюсером, — еще сложнее. А, может, и трагичнее. Ведь действие разворачивается в XVIII веке, в Италии. В нем два оперных певца — аристократ из Венеции и кастрат из Калабрии — борются за то, чтобы стать первыми на оперной сцене. И в фильме будет вдоволь предательства, любви, борьбы, измен, стремления к личной и творческой свободе. Никакие "Вампирские хроники" с этим шквалом не сравнятся!

И, конечно, в новой роли Адель немного рискует. Ведь после того, как она узнает по сценарию то, какими коварными были мужчины в XVIII веке, нынешние могут ей показаться уже сущими ангелами?! Ну и как ей потом сочинять и петь свои фирменные баллады, в которых мужчины ХХI века чаще всего выглядят неблагодарными, эгоистичными и только расстраивающими тех женщин, которые их любят?

И этом, пожалуй, тоже интрига для певицы и ее фанаток. Впрочем, как ожидается, "Плач к небесам" выйдет на экраны только осенью будущего года. И пока остается только гадать, как кинопремьера скажется уже и на музыкальном творчестве Адель.

Эд Ширан полюбил путешествия "автостопом"

Даже странно, что музыкант с такой яркой кинематографической внешностью — рыжий, улыбчивый и в веснушках (кому-то напоминающий "Антошку" из знаменитого советского мультфильма) — тоже до сих пор не попадал в полнометражное кино?! Теперь это произойдет. А первый трейлер документального музыкального фильма "One Shot With Ed Sheeran: A Music Experience" (то бишь "Один кадр с Эдом Шираном: Его музыкальные испытания") уже вышел.

Это вроде простой по замыслу, но очень полезный и человечный, в чем-то экскурсионный фильм. Каждому, наверное, захочется пожить вот так, как Эд Ширан. Забыв обо всем, он решил существовать один день абсолютно свободно. Просто взять с собой гитару и на такси или на попутных машинах, то бишь автостопом, поездить по одному, понравившемуся ему — пока незнакомому городу. Петь на улицах, заходить в понравившиеся парки или бары, ездить в вагонах метро…

А еще — общаться с поклонниками и случайными прохожими, просто глазеть по сторонам, изучать жизнь и дома со всех сторон. Эд Ширан выбрал для своего такого первого путешествия Нью-Йорк, попутно споет там и свои главные хиты.

Премьера состоится уже в конце ноября.

А потом пусть английский Эдик продолжает путешествовать. Уже и по другим значительным городам. Мы и в России ему много интересного покажем, чего он пока не знал и еще не видел. Пусть приезжает. Хватит не на одну серию.