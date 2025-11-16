Представлен постер мюзикла «Песня-грусть»

Компания Focus Features представила постер фильма «Песня-грусть». Биографический мюзикл выйдет в кинотеатрах 25 декабря.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Лента расскажет о Майке и Клер, которые хотят стать великими музыкантами. Они начинают выступать вместе, исполняя песни Нила Даймонда. Со временем, герои становится популярными, но получают серьёзные проблемы в личной жизни.

Главные роли в мюзикле исполнили Хью Джекман («Люди Икс: Дни минувшего будущего»), Кейт Хадсон («Ключ от всех дверей») и Майкл Империоли («Сопрано»). Режиссёром выступил Крэйг Брюэр — автор комедии «Поездка в Америку 2».