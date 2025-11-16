Стартовал второй сезон сериала «Лэндмен» с Билли Бобом Торнтоном

16 ноября стартовал второй сезон сериала «Лэндмен». Первая серия продолжения драматического шоу уже доступна на стриминговом сервисе Paramount+.

© Чемпионат.com

Действие проекта разворачивается в Техасе. Главный герой Томми Норрис работает на нефтяную компанию M-TEX Oil. Ему приходится каждый день своей жизни разбираться с мексиканскими картелями, полицейскими и конкурирующими компаниями. Параллельно он должен заботиться о своей бывшей жене и двух взрослых детях.

Главную роль в «Лэндмене» исполнил Билли Боб Торнтон («Плохой Санта»). В шоу также сыграли Эли Лартер («Пункт назначения»), Джон Хэмм («Безумцы») и Деми Мур («Субстанция»). Первый сезон вышел в 2024 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB он получил оценку 8,2/10. Всего во второй сезон войдёт 10 серий.