Режиссер Райан Куглер назвал свой следующий фильм

На фестивале Contenders Film: Los Angeles выступил знаменитый режиссёр Райан Куглер («Грешники»). Он рассказал о производстве супергеройского фильма Marvel «Чёрная пантера 3».

По словам постановщика, картина станет его следующим проектом. Он также заявил, что над картиной уже усердно работают.

«Мы усердно работаем над "Чёрной пантерой 3". Да, это мой следующий фильм».

«Чёрная Пантера» — серия супергеройских фильмов, входящих в киновселенную Marvel. Картины рассказывают об африканской стране Ваканде, которую защищает их хранитель Чёрная пантера. Главную роль в первой части 2018 года сыграл Чедвик Боузман. Он умер в 2020 году, потому сиквел сосредоточился на сестре персонажа Шури.

«Чёрная Пантера 3» должна выйти в феврале 2028 года. Подробности сюжета пока неизвестны. Ранее Куглер намекал, что одного из персонажей должен сыграть знаменитый актёр Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»). Для него даже специально написали роль.