Умер сценарист «Симпсонов»

На 62-м году жизни скончался лауреат премии "Эмми" Дэн МакГрат. Жизнь известного сценариста оборвал инсульт, сообщили члены семьи СМИ. Дэн МакГрат умер 14 ноября.

© Российская Газета

«Вчера мы потеряли моего невероятного брата Дэнни. Он был особенным человеком, единственным в своем роде. Невероятным сыном, братом, дядей и другом. Наши сердца разбиты», — написала его сестра Гейл МакГрат в социальных сетях.

Дэн МакГрат родился в 1964 году в Бруклине, окончил среднюю школу Реджис и Гарвардский университет, где был вице-президентом известного юмористического издания The Harvard Lampoon и плодовитым театральным режиссером.

Комик и сценарист также писал сценарии для шоу Saturday Night Live!, за которое был номинирован на премию "Эмми". Но статуэтку он получил за эпизод "Гомер" для "Симпсонов". Среди других его работ - сценарии для анимационных сериалов "Гравити Фолз", "Царь горы", "Супергерои".