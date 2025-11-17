«Иллюзия обмана 3» стала лидером кинопроката России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Иллюзия обмана 3» стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. За прошедший уикенд картина собрала 615 млн рублей.

На втором месте расположилась «Яга на нашу голову» со Светланкой Ходченковой в главной роли — сборы лента составили 96 млн рублей. Следом идут «Горыныч» (92,2 млн рублей), «Папины дочки: Мама вернулась» (69,2 млн рублей) и «Алиса в Стране чудес», собравшая 55,5 млн рублей.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников, чтобы вместе с ней совершить ограбление влиятельной криминальной семьи.