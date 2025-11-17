Будет ли продолжения фильма «Формула-1»

Джозеф Косински, снявший фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли, в интервью рассказал, что он уже ведёт переговоры с Apple по поводу продолжения картины.

На каком конкретно этапе обсуждения сейчас находятся стороны, не уточняется. Ранее тоже ходили слухи о том, что Apple планирует дать зелёный свет производству сиквела.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.

Премьера картины состоялась 25 июня, а затем она вышла в цифровых сервисах и сейчас доступна в них.