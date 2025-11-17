Опубликован новый кадр фильма «Достать ножи 3»

Издание Collider опубликовало новый кадр фильма «Достать ножи 3», на котором можно увидеть героев, в том числе персонажа Дэниела Крейга, который задумчиво изучает какое-то устройство.

Третья часть серии расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.

В картине вместе с Крейгом сыграли Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»).

Лента появится на Netflix 12 декабря, а в ограниченный прокат США она выйдет 26 ноября.