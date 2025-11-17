Кинокритик считает ошибкой представлять Чебурашку как доброго героя

Под образом милого мультгероя Чебурашки скрывается бес. Об этом заявил кинокритик Александр Семенюк.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что в культуре и религии существуют два типа существ: ангельские, символизирующие добро, и бесовские. Бесы представляются черными существами с большими ушами и когтями.

— Современное искусство, особенно постмодернизм, часто использует карнавальный перевертыш, создавая противоположные образы: зло представлено как добро, а добро — как зло. Так и Чебурашка: выглядит как ангел, а по сути — бес, — рассказал киновед.

Кинокритик добавил, что происхождение героя мультфильма невозможно объяснить иначе, поскольку его образ связан с архетипической памятью, которая делит персонажей на добрых и злых.

Эксперт считает попытки представить Чебурашку исключительно как доброго героя ошибочными, указывая на недостаток киноведческих знаний в обществе, передает «Абзац».

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем. Он обосновал это тем, что Израиль являлся единственной странной, поставлявшей в СССР апельсины — фрукты, в ящике с которыми приехал мультгерой.

Кроме того, Элеонора Филина, бывшая жена писателя Эдуарда Успенского, придумавшего образ Чебурашки, назвала бредом звучащие из Госдумы утверждения депутатов о персонаже.