Кинокритик Семенюк назвал Чебурашку бесом под маской добра

Вечерняя Москва

Под образом милого мультгероя Чебурашки скрывается бес. Об этом заявил кинокритик Александр Семенюк.

Кинокритик считает ошибкой представлять Чебурашку как доброго героя
Он отметил, что в культуре и религии существуют два типа существ: ангельские, символизирующие добро, и бесовские. Бесы представляются черными существами с большими ушами и когтями.

— Современное искусство, особенно постмодернизм, часто использует карнавальный перевертыш, создавая противоположные образы: зло представлено как добро, а добро — как зло. Так и Чебурашка: выглядит как ангел, а по сути — бес, — рассказал киновед.

Кинокритик добавил, что происхождение героя мультфильма невозможно объяснить иначе, поскольку его образ связан с архетипической памятью, которая делит персонажей на добрых и злых.

Эксперт считает попытки представить Чебурашку исключительно как доброго героя ошибочными, указывая на недостаток киноведческих знаний в обществе, передает «Абзац».

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем. Он обосновал это тем, что Израиль являлся единственной странной, поставлявшей в СССР апельсины — фрукты, в ящике с которыми приехал мультгерой.

Кроме того, Элеонора Филина, бывшая жена писателя Эдуарда Успенского, придумавшего образ Чебурашки, назвала бредом звучащие из Госдумы утверждения депутатов о персонаже.