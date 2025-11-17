«Где ты?» Каким будет дебютный фильм Вероники Коржевской

«Где ты?» — глубокая история о любви и возможности прощать. Этот полнометражный дебют Вероники Коржевской отличается не только оригинальным сюжетом, но и тонким подходом автора. Правдиво и узнаваемо показана драматическая ситуация, которая может произойти в любой молодой семье. Думаю, на это повлияла и прежняя профессия Вероники, сочетающая в себе искусство иконописи и живописи. Поэтому не случайно картина пронизана явными христианскими мотивами.

Коллеги Вероники — Наталья Милявская, Сергей Новиков и Сергей Нужный, создатели популярных сериалов — помогли ей с написанием сценария, который получился оригинальным. В нем органично сочетаются и драматизм, и светлые моменты, без излишней пафосной мелодраматичности.

Врач скорой помощи Максим (Никита Волков), молодой отец, на работе каждый день сталкивается с человеческой болью и страданиями. Однако главное испытание ждет его в личной жизни: у него похищают трехмесячного сына — прямо из коляски в парке, пока он отвлечен на телефон.

Поиск ребенка становится для несчастного Максима не просто навязчивой идеей, а настоящим внутренним преображением. Ему предстоит пройти через страх, отчаяние и сомнения, чтобы не потерять надежду. Его жена Анна (Анна Богомолова), напротив, находит в себе силы забыть и жить дальше, что отдаляет супругов друг от друга. Семья распадается, у Анны появляется новый муж и новый ребенок, но Максим не прекращает поиски сына. Они приводят его в южный город, где он выслеживает странную женщину со странным ребенком, похожим на пропавшего сына.

Мы не будем раскрывать все детали сюжета, но отметим, что автору интересно наблюдать, как трагедия меняет людей, заставляя их переоценить ценности, прощать и искать новые смыслы.

— Я стремилась создать добрый фильм, который вселит веру и надежду в сердца зрителей, — говорит Вероника.

Мы видим, что повествование выдержано в лучших традициях отечественного кинематографа: психологизм, внимание к внутреннему миру героев, их моральным дилеммам. При этом фильм отражает реалии современной жизни, с ее зависимостью молодежи от гаджетов. Режиссер умело работает с материалом, находя новые решения в рамках жанра мелодрамы. История вызывает сочувствие, причем авторы не прибегают к манипуляциям, напоминая родителям о важности внимания к своим детям.

Операторская работа Дмитрия Соловьева отличается тактичной сдержанностью, подчеркивая реалистичность происходящего. Прекрасно подобран актерский состав. Никита Волков убедительно играет несчастного отца, тонко передавая его душевное состояние. Ему составляют достойную пару Анна Богомолова и Валери Зоидова. В эпизодах появляются Елена Цыплакова и Александр Клюквин. Олеся Железняк добавляет фильму тепла и юмора в роли хозяйки гостевого дома.

Несмотря на то что темп повествования иногда замедляется, а некоторые моменты кажутся предсказуемыми, думаю, фильм найдет своего зрителя. Это искренняя и человечная история о силе духа и семейных ценностях. Она заставляет задуматься о том, как мы справляемся с потерями и трудностями, и оставляет светлое впечатление. Российское кино способно говорить о сложных вещах без лишнего пафоса.

