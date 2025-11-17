Стартовал третий сезон проекта «Театр в кино»

В Москве состоялась премьера киноверсии спектакля «Воскресение» по роману Толстого с Тихоном Жизневским в главной роли. Показ дал старт третьему сезону проекта «Театр в кино».

Третий сезон проекта «Театр в кино» стартовал с премьеры фильма-спектакля «Воскресение». Ленту, созданную телеканалом «Россия-Культура» и Александринским театром, представили в столичном киноцентре «Октябрь».

За час до начала показа у кинотеатра собралась многочисленная очередь из зрителей. Исполнитель главной роли Тихон Жизневский, сыгравший князя Нехлюдова, активно общался с поклонниками на красной дорожке, раздавая автографы и рассказывая о работе над проектом.

