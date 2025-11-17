Сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» превысили $ 740 млн

Сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» достигли $ 740 млн

Чемпионат.comиещё 1

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» превысили отметку в $ 740 млн. Полнометражная картина добавила в свою кассу больше $ 50 млн за выходные благодаря крайне успешному релизу в Китае.

Продолжение культового аниме продолжает держать пятую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Формулу-1» с Брэдом Питтом и ремейк «Как приручить дракона». Впереди всё ещё находится «Мир Юрского периода: Возрождение» — сборы составляют $ 867 млн.

Самые кассовые фильмы 2025 года

  • «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд
  • «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд
  • «Minecraft в кино» — $ 957 млн
  • «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн
  • «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 740 млн
  • «Как приручить дракона» — $ 635 млн
  • «Формула-1» — $ 626 млн
  • «Супермен» — $ 615 млн
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн
  • «Фантастическая четвёрка: Первый шаги» — $ 521 млн.