В Сети вышел мини-сериал "Проверятор" с отсылками к "Терминатору"

На платформе VK Видео вышел мини-сериал "Проверятор". Это остросюжетная пародийная экшен-комедия, состоящая из восьми эпизодов. В ней можно найти отсылки к эпохе VHS (кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи. - Прим. ред.), пиратским гнусавым переводам 1990-х и культовой франшизе "Терминатор".

По сюжету в мире наступил апокалипсис: 2045 год, власть в руках злобного Суперкомпьютера. Остатки товаров, которые необходимы человечеству, уничтожают киборги Проверяторы.

Люди из Сопротивления перепрограммируют Проверятора и отправляют его в прошлое - к своему будущему лидеру, а пока лишь молодому инспектору Росконтрольнадзора Антону Пронину. Вместе им предстоит спасти человечество, предотвратив запуск Суперкомпьютера. А также стать настоящими друзьями.

Главные роли исполнили Богдан Жилин ("Фишер. Затмение", "И снова здравствуйте!") и Александр Ломов ("Постучись в мою дверь в Москве", "Бедные смеются, богатые плачут") - с его голосом и внешностью знакомы поклонники видеоигры Atomic Heart - он там главный герой.

Автором сценария и креативными продюсерами проекта стали Роман Мельников ("Ректор", "Маленький воин") и автор идеи, продюсер Okko по документальному контенту Владимир Тодоров. Режиссер - Акаки Сахелашивили ("На страже пляжа", "ИП Пирогова", "Как я стал русским"). Проект создан при поддержке Института развития интернета.