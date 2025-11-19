По мотивам сказки Льва Толстого сняли новый художественный фильм

Комедийная сказка для всей семьи "Маша и Медведи" переосмысливает мотивы классического рассказа Льва Толстого "Три медведя". Фильм появится в российских кинотеатрах 20 ноября, и многие дети ждут его с нетерпением. После проката лента будет доступна в онлайн-кинотеатре "Иви".

© Российская Газета

По сюжету девочке Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Как тут не вспомнить и русскую народную сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Однако в современном фильме - свой сценарий и своя трактовка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями - тремя медведями.

В главной роли - Виталия Корниенко, которую зритель также скоро увидит в фильме про Буратино. Точнее, саму девочку не увидит, но главный герой - Буратино - анимированный персонаж, которого за кадром играет именно Вита. В фильме "Маша и Медведи" также приняли участие Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Мирон Проворов и другие. Виталия Корниенко рассказывает: "Моя героиня, Маша, современная девочка, которая случайно попала в сказочный мир. Оказавшись в волшебном лесу, она сначала не верит в происходящее, а потом понимает, что его обитатели не так уж отличаются от обычных людей и у каждого из них даже есть свои трудности, с которыми моя героиня помогает справиться. За время своих приключений Маша понимает, как сильно любит свою семью и что готова на все ради спасения брата".

Режиссер фильма - Антонина Руже ("Самый Новый год!"). Над сценарием работал автор кассовых суперхитов "Коты Эрмитажа" и "Царевна-лягушка" Василий Ровенский.