«Универ. Молодые»: чего ждать от третьего сезона культового ситкома

Спустя 17 лет после премьеры оригинального «Универа» франшиза получила спин-офф: в марте 2025 года на ТНТ вышел сериал «Универ. Молодые» — одновременно продолжение и перезапуск культового ситкома. В центре сюжета — новые студенты МВГУ, которые заселяются в знакомый зрителям блок общежития № 510. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от третьего сезона, который должен скоро выйти на экраны.

Главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: комедия, ситком

Дата премьеры: 10 марта 2025

Количество серий: 40 (2 сезона по 20 серий)

Продолжительность серии: 24 минуты

Где смотреть: телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Okko, Premier

Режиссеры: Михаил Шулаев, Богдан Шевченко

Сценарий: Илья Полежайкин

Актеры: Влад Прохоров, Алина Воскресенская, Виталий Гогунский, Григорий Кокоткин, Илья Сигалов

Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.8 и 3.62

«Универ. Молодые» — это одновременно продолжение и перезапуск комедийного сериала «Универ», который выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2011 год. В центре сюжета — новые студенты, живущие в 510-м блоке общаги МВГУ, и старые герои: пельменный король Кузя, бывшая девушка Антона Мартынова Вика Бобр и ректор МВГУ Павел Зуев.

Вышедший в марте 2025 года сериал «Универ. Молодые» уже успел обзавестись двумя сезонами (второй вышел в сентябре) и более чем 400 тысячами оценок на «Кинопоиске».

Дата выхода 3-го сезона

О запуске сериала «Универ. Молодые» было объявлено 29 мая 2024 года. Тогда в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что авторы франшизы практически воссоздали старые декорации, включая красный манекен Кузи, и заселили в них новых студентов. В марте 2025-го проект вышел на экраны, а уже в июне создатели ситкома заявили, что завершили съемки продолжения. Второй сезон стартовал в эфире в сентябре, финальную серию показали 18-го числа. С тех пор официальных сообщений о продолжении проекта телеканал ТНТ не публиковал.

Ожидается, что третий сезон ситкома «Универ. Молодые» выйдет в 2026 году

Точной или хотя бы примерной даты выхода в 2026-м в сети нет, как и нет графика выхода серий и трейлера третьего сезона.

Сюжет

Спин-офф «Универа» концентрируется на жизни молодых студентов уже знакомого зрителям МВГУ. Первокурсники Славик (Илья Сигалов), Паша (Кирилл Мешалкин), Федя (Влад Прохоров), Полина (Алина Воскресенская) и Аня (Екатерина Чаннова) заселяются в старую, добрую общагу, где некогда обитали герои сериала «Универ. Новая общага» — Кузя (Виталий Гогунский), Майкл (Арарат Кещян), Антон (Станислав Ярушин) и другие.

В отличие от них, новые студенты — зумеры, с детства знающие все про гаджеты, мечтающие стать блогерами и тестирующие свободные формы отношений. Несмотря на это, главные проблемы эмвэгэушников остаются прежними: учеба, поиск своего пути, дружба и романтические отношения.

Ленивый, но очень находчивый Федя, мечтающий стать успешным комиком, влюбляется в деловую и работящую Полину. Славик чрезмерно увлечен наукой, а еще каждое решение в жизни принимает только после звонка бабушке. Спортсмена Пашу Кузя приставляет к сестре Ане, чтобы тот не давал ей ходить на вечеринки, а Паша в итоге влюбляется в тусовщицу. Сам Кузя теперь стал не просто пельменным магнатом, а главным спонсором МВГУ.

«Универ. Молодые» — это ситком, и как такового магистрального сюжета в нем нет. В первом сезоне герои притираются друг к другу и завязывают первые романы. А ректор Зуев (Сергей Пиоро) теряет свой пост — теперь главой МВГУ становится его бывшая жена Вероника (Анна Невская).

Во втором сезоне трудолюбивая Полина по ошибке оказывается вовлечена в финансовую пирамиду и вешает на студентов огромные долги. Федя наконец устраивается на работу — в закусочную, принадлежащую Кузе. Слава оказывается ловеласом и тайно заводит романы сразу с четырьмя девушками. Между Аней и Пашей вспыхивают страстные чувства. А Кузя открывает в вузе пельменную.

Что зрителей ждет в третьем сезоне, пока неизвестно.

Актеры и роли

Главные герои сериала «Универ. Молодые» — это новые студенты, которые еще никогда не появлялись в проектах франшизы. А еще в эфир вернулся Кузя в исполнении актера Виталия Гогунского — именно этому персонажу «Универа» принадлежат фразы «шняга шняжная», «блин блинский» и «потеря потерь», ставшие мемными.

Вероятно, все те же персонажи появятся и в третьем сезоне.

Новые персонажи

Влад Прохоров («Руки Вверх!») — Федя Сычев, начинающий стендап-комик и чрезвычайно бедный студент, который постоянно находится на грани отчисления. Карьера в юморе заботит его куда больше, чем учеба, а ради нового жизненного опыта для сценического материала он готов сделать все что угодно (даже устроиться на настоящую работу).

Екатерина Чаннова («Подслушано в Рыбинске») — Аня Кузьмина, младшая сестра Эдуарда Кузьмина (Кузи). Добрая и наивная девушка из провинции. Попав в Москву, всеми силами пытается напитаться столичной жизнью и веселыми тусовками.

Алина Воскресенская («Трудные подростки») — Полина Романова, активная и целеустремленная девушка, которая работает на нескольких работах, чтобы оплачивать учебу. Когда-то была бунтаркой и отчислилась из вуза, но потом взяла себя в руки и восстановилась. Любовный интерес Феди.

Илья Сигалов («Первокурсницы») — Слава Потапов, ботаник и зануда, в общении использует сложные слова и все время звонит бабушке.

Кирилл Мешалкин («Этерна») — Паша Кривошеев, наивный и открытый парень, спортсмен. Влюблен в Аню и следит, чтобы она не ходила на вечеринки.

Марина Федункив («Реальные пацаны») — Тамара Михайловна, новый комендант общежития, резкая и беспардонная. Сестра Зои Михайловны, коменданта из «Новой общаги», которую играла Елена Валюшкина.

Старые персонажи

Виталий Гогунский («Универ») — Эдуард Кузьмин, или просто Кузя. В оригинальном «Универе» он был бесхитростным деревенским парнем, не слишком сообразительным, но очень компанейским. В «Новой общаге», продолжении «Универа», Кузя разочаровался в жизни и навсегда уехал в родную Агаповку. В «Молодых» персонаж Гогунского вернулся разбогатевшим — он построил свою бизнес-империю на пельменях и кетчунезе. Теперь персонаж являет собой смесь старого Кузи и олигарха Сильвестра Андреевича.

Сергей Пиоро («След») — Павел Владимирович Зуев, ректор МВГУ, где учатся главные герои сериала.

Юлия Франц («Планетяне») — Вика Бобр, бывшая студентка МВГУ и экс-девушка Антона Мартынова. К моменту событий в «Молодых» она доросла до преподавателя и теперь намерена завалить на экзамене Федю Сычева.

Григорий Кокоткин (Вампиры средней полосы) — Алексей Киселев (Кисель). Бывший студент МВГУ, который давно выпустился, но продолжает жить в общежитии и работает помощником коменданта (а заодно — информатором начальства).

Какие еще сериалы входят во франшизу «Универ»

«Универ»

Жанр: комедия Годы выхода: 2008-2011 Сколько сезонов: 4 В главных ролях: Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Виталий Гогунский, Мария Кожевникова

Ситком о жизни студентов, которые обитают в одном блоке общежития. Собственно, именно общежитие, а не университет, как можно подумать по названию сериала, становится главным местом действия в шоу.

Сын олигарха Сильвестра Андреевича Саша (Андрей Гайдулян) сбегает из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступает на физфак одного из московских вузов. Саша мечтает добиться всего самостоятельно и, несмотря на уговоры отца, отказывается возвращаться в Англию. В общежитии он знакомится с Таней (Валентина Рубцова) — студенткой юрфака, которая впоследствии становится его женой, спортсменом Кузей (Виталий Гогунский) из деревни Агаповки и красавицей Аллой (Мария Кожевникова).

«Универ. Новая общага»

Жанр: комедия Годы выхода: 2011-2018 Сколько сезонов: 4 В главных ролях: Виталий Гогунский, Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина

Артур Микаэлян (Майкл, играет Арарат Кещян), Антон Мартынов (Станислав Ярушин) и Кузя, бывшие в оригинальном ситкоме второстепенными героями, выходят в «Новой общаге» на первый план.

Кузя и Антон — студенты-пятикурсники, оставшиеся на второй год. Майкл возвращается в универ, чтобы откосить от армии. Их старое общежитие сносят, и герои заселяются в блок новой общаги к дерзкой Кристине (Настасья Самбурская), легкомысленной Маше (Анна Хилькевич) и активной Яне (Анна Кузина).

В центре сюжета — отношения жильцов блока. Кузя начинает встречаться с Машей, Антон — с Кристиной. А Майкл, учащийся в аспирантуре родного вуза, перебирает претенденток на свое сердце.

«СашаТаня»

Жанр: комедия Годы выхода: 2013 — настоящее время Сколько сезонов: 10 В главных ролях: Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова

Спин-офф сериала «Универ» о жизни главных героев оригинального ситкома — Саши и Тани Сергеевых. После окончания учебы они вместе с сыном Алешей переезжают в небольшую квартиру на окраине города. Сильвестр Андреевич не хочет оставлять сына и старается всячески заботиться о семье.

По сути, это шоу о прелестях и сложностях семейной жизни: герои работают на обычных работах, живут в обычной квартире, их ребенок ходит в обычную школу. Здесь уже нет места шумным вечеринкам и беспорядочным половым связям, а весь юмор строится на узнаваемых ситуациях, вроде похода ребенка в первый класс или конфликта с боссом.

«Универ. 10 лет спустя»

Жанр: драмеди, мелодрама Годы выхода: 2021 Сколько сезонов: 1 В главных ролях: Арарат Кещян, Екатерина Молоховская, Станислав Ярушин, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Анна Кузина

В отличие от остальных проектов франшизы, «10 лет спустя» — это не ситком, а драмеди или даже мелодрама.

После событий финала «Универ. Новая общага» прошло 10 лет. Судьба героев сложилась по-разному: кто-то богат и успешен, кто-то вынужден браться за любые подработки, чтобы прокормить семью. Майкл породнился с Зуевым, Антон стал миллиардером (и остался алкоголиком), Кристина изменяет Антону с адвокатом, Яна развелась, Маша стала телеведущей, а Валя — научным сотрудником. Несмотря на такие разные жизни, все герои продолжают общаться и поддерживать друг друга.

«Универ. 13 лет спустя»

Жанр: комедия Годы выхода: 2024 Сколько сезонов: 1 В главных ролях: Арарат Кещян, Екатерина Молоховская, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов

Продолжение «Универа. 10 лет спустя». Кристина окончательно расстается с Антоном. Тот пытается жить на полную катушку и даже решает открыть паб. Но его планы рушит появившаяся на пороге взрослая дочь, о существовании которой он раньше не знал. Антону приходится пересмотреть свой взгляд на жизнь и изменить привычки.

Майкл тем временем пытается восстановить отношения с Варей, которая подала на развод, а Маша в одиночку воспитывает двух детей, пока Валя пропадает на работе. Неожиданно на пороге появляется ее бывший парень Кузя — он разбогател, решил открыть свой пельменный бизнес в Москве, а заодно вернуть Машу, которую он так и не разлюбил.