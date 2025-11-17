Объявлено расписание пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix

Расписание выхода пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix
Уже 27 ноября состоится премьера пятого сезона сериала «Очень странные дела». Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.
Пятый сезон шоу разделили на три части, которые будут выходить по ночам в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре эпизода выйдут 27 ноября, затем три эпизода выпустят на Рождество, а большой финал состоится в ночь на 1 января.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 27 ноября
- 2-я серия 27 ноября
- 3-я серия 27 ноября
- 4-я серия 27 ноября
- 5-я серия 26 декабря
- 6-я серия 26 декабря
- 7-я серия 26 декабря
- 8-я серия 1 января