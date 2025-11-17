Автор книг о спецагенте объяснил успех сериала «Джек Ричер»

Британский писатель Ли Чайлд прокомментировал большой успех сериала «Джек Ричер» от Amazon. Автор оригинального книжного цикла о спецагенте заявил, что шоу удачно сочетает спокойные эпизоды с безумным экшеном, чем не могла похвастаться экранизация его книг с Томом Крузом из-за хронометража.

Чайлд считает, что его книги лучше всего адаптируют в виде сериала, где каждый сезон рассказывает свою историю.

Моя теория: если у тебя безумный, непрерывный темп — это то же самое, что отсутствие темпа. Зрителю нужны разные сегменты по тональности, тихие моменты делают экшн ещё более эффективным. Вот в чём и заключается азарт создавать целый сезон сериала по одной истории. Могу гарантировать, что если бы стриминговое телевидение существовало раньше, все авторы бы выбрали именно сериальный формат, потому что в нём «Ричер» работает лучше всего.

Сейчас Amazon работает над четвёртым сезоном «Ричера» — он должен выйти в начале 2026 года. К главной роли вновь вернётся Алан Ричсон.