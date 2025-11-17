Эксперты объяснили, почему провалилась экранизация «Франкенштейна»

Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо в начале ноября выпустил новую версию классического романа Мэри Шелли «Франкенштейн». Фильм рассказывает историю гения науки Виктора Франкенштейна (Оскар Айзек), пытающегося воскресить мертвых, вдохновляясь собственными детскими травмами и мечтами.

Действие картины разворачивается в викторианской Англии, где доктор Франкенштейн создает ужасающее существо (Джейкоб Элорди). Однако творение превращается в нечто большее, чем предполагалось изначально, став символом человеческого стремления покорить природу и границы смерти.

Несмотря на визуальные эффекты и узнаваемый стиль режиссера, снявшего «Форму воды» и «Лабиринт Фавна», критики отметили поверхностность сюжета и недостаток глубоких философских рассуждений. Они полагают, что стремление дель Торо передать личное восприятие романа привело к утрате глубины и оригинальности оригинала.

Фильм вызвал смешанные отзывы зрителей и критиков, многие сочли его визуально привлекательным, но эмоционально пустым. Картину отличают глубокая атмосфера и эстетика, однако сюжет и персонажи оказались слабее ожиданий поклонников творчества именитого режиссера.

Созданный при поддержке Netflix, проект позиционируется как экспериментальная интерпретация культового текста. Хотя картина была высоко оценена технически, ее содержательная сторона вызвала критику среди тех, кто рассчитывал увидеть глубокое осмысление классических вопросов человеческой природы и власти над смертью.

Таким образом, новый «Франкенштейн» Гильермо дель Торо оставляет впечатление яркого зрелища, потерявшего связь с глубинными смыслами оригинальной истории, сообщает 360.ru.

