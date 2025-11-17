Вышел новый дублированный трейлер ромкома «Вечность» с Элизабет Олсен

Компания "Вольга" поделилась очередным локализованным трейлером фантастического ромкома "Вечность" (Eternity) о трудностях жизни после смерти и вечной силе любви.

© Российская Газета

Лента расскажет о женщине, которая после смерти попадает в загробный мир, где встречает мужа, с которым прожила 65 лет, и первого возлюбленного, тосковавшего по ней десятилетиями. За неделю ей предстоит решить, с кем провести вечность.

Роли в фильме исполнили Элизабет Олсен ("Ванда/Вижн"), Майлз Теллер ("Дивергент"), Каллум Тернер ("Властелины воздуха"), Бетти Бакли, Барри Праймус, Давайн Джой Рэндольф, Джон Эрли, Ольга Мередис и другие. Режиссер - Дэвид Фрейн ("Свидание с Эмбер", "Третья волна зомби").

"Это сумасшедшая комедия. "Вечность" должна развлекать, вызывать радость и заставлять задуматься о том, как мы делаем выбор в нашей жизни. Это фильм о простом удовольствии от чего-то утраченного, - того, например, что мы видим в своих бабушках и дедушках", - рассказывает Олсен.

Впервые картина была показана в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, российская премьера назначена на 18 декабря.