В Абхазии открылся фестиваль кино о героях СВО

Международный фестиваль кино о героях СВО "RT. Док: Время наших героев" открылся в Сухуме в Абхазском государственном университете (АГУ), передает корреспондент ТАСС.

© РИА Новости

Фестиваль в Абхазии проходит при поддержке МИД и Министерства культуры Республики Абхазия, АГУ, Международного культурно-делового центра Абхазии и Национального фонда поддержки социальных программ Российской Федерации. Открытие фестиваля посетил президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, участники СВО из Абхазии, российские военкоры и авторы фильмов, которые представлены на фестивале.

«Этот крупный международный формат посвящен патриотическому воспитанию молодежи и наиболее широкому информированию граждан в различных странах о той роли, которую играют в факты из жизни воинов, несущих службу в зоне СВО. Как известно, огромное количество наших соотечественников, добровольцев из Абхазии принимают участие в этой героической миссии», — сказал министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц до начала фестиваля.

По его словам, будут продемонстрированы фильмы известных журналистов, талантливых режиссеров таких, как Руслан Гусаров, Павел Кукушкин, Семен Пегов и такое значимое событие впервые пройдет в Абхазии.

«Это те наши коллеги и друзья, которые создают талантливый, неравнодушный материал о сегодняшних героях, которые учат нашу молодежь принципам добра, справедливости и самопожертвования. Будут показаны фильмы о наших соотечественниках, героях-участниках СВО, командирах интербригады "Пятнашка"», — рассказал глава МИД.

Выступая на открытии фестиваля, Барциц сказал, что граждане Абхазии воспринимают цели и задачи, которые Россия ставит перед собой в СВО, как свой собственный вызов.

«Россия сегодня ведет решительную, бескомпромиссную борьбу. Она в авангарде борьбы за новый, более справедливый миропорядок. Она не одинока, рядом с ней ее союзники и друзья, и небольшая Абхазия - настоящий союзник великой России», — подчеркнул министр.

