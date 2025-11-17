Стартует мультсериал «Абдукция» о популярных теориях заговора

27 ноября на платформе Okko стартует первый сезон анимационного сериала "Абдукция". Проект расскажет о двух подростках из вымышленного города Амурград, которые пытаются пролить свет на всем известные конспирологические теории.

Главные герои - Данил и Сергей, два враждующих одноклассника. Данил - увлеченный конспиролог, верящий в паранормальные явления, а Сергей - популярный спортсмен, скептически относящийся к теориям заговора. Вместе им предстоит столкнуться с мистическими событиями, которые переворачивают их представления о мире.

Проект включает 12 эпизодов в первом сезоне, а также планируется продолжение на 2-3 сезона.

Сериал создан дальневосточной студией "Зеленые камнеежки" при поддержке студии "Феникс".

Сценарист и режиссер - Анастасия Бондаренко. В озвучке приняли участие Александр Игнатенко, Николай Григорьев, Диана Деева и другие актеры.