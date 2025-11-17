«Сорвиголова: Рожденный заново»: что известно о втором сезоне супергеройского сериала

Весной 2026 года выйдет второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Это мрачный криминальный боевик от студии Marvel, в котором слепой адвокат Мэтт Мердок противостоит криминальному боссу, подмявшему под себя весь Нью-Йорк. Первый сезон стал одной из главных супергеройских премьер 2025 года. «Лента.ру» раскрывает дату выхода второго сезона, объясняет, какие персонажи появятся в продолжении «Рожденного заново» и как сериал связан с новым фильмом о Человеке-пауке.

Главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Daredevil: Born Again

Жанр: супергероика, криминальная драма, боевик, триллер, фантастика

Шоураннер: Дарио Скардапейн

Сколько серий: 9 (1-й сезон)

Длительность одной серии: 1 час

Когда вышел первый сезон: весна 2025 года

Дата выхода 2-го сезона: весна 2026 года

Где смотреть: стриминговый сервис Disney+

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 8.1

В главных ролях: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Винсент Д'Онофрио, Дженнея Уолтон

«Сорвиголова: Рожденный заново» — это часть Кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Первый сезон шоу входил в Пятую фазу КВМ, а вот второй и, скорее всего, третий станут продолжением Шестой фазы киновселенной. Следующий проект Marvel, который выйдет после второго «Сорвиголовы», — долгожданный «Человек-паук: Совершенно новый день». Его премьера состоится менее чем через полгода после релиза «Рожденного заново».

Дата выхода

«Сорвиголову» продлили на второй сезон еще до того, как первый сезон проекта увидел свет. В феврале 2025 года исполнительный продюсер Брэд Виндербаум сообщил, что продолжение «Рожденного заново» выйдет примерно через год. Точную дату премьеры раскрыли 16 октября 2025-го.

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» стартует 4 марта 2026 года

Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов длительностью около часа (хотя изначально предполагалось, что во втором сезоне их будет девять). Легально посмотреть сериал можно будет только на Disney+ — обратите внимание, что стриминг официально не работает в России.

Пока неизвестно, как именно будут выходить новые эпизоды. Disney+ может показывать по одной серии раз в неделю (как это было с первым сезоном «Рожденного заново» и подавляющим большинством марвеловских шоу) или выпустить все серии в один день.

Трейлер

Дебютный трейлер второго сезона «Сорвиголовы» представили на нью-йоркском Comic Con в октябре 2025 года. Студия Marvel еще не опубликовала это видео в своих соцсетях. Несмотря на это, в сети уже распространяются неофициальные записи трейлера и даже его покадровые пересказы.

Официальный контент по новому сезону пока ограничивается одним промофото — на нем изображен Сорвиголова в своем классическом супергеройском костюме.

Сюжет

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» рассказывает историю Мэтта Мердока (Чарли Кокс), который умело балансирует между жизнью простого человека и супергероя. Днем слепой Мердок работает успешным адвокатом, а ночью надевает маску с рогами и защищает Адскую кухню (криминальный район Нью-Йорка) от преступности.

Сюжет сериала стартует, когда новым мэром Нью-Йорка становится давний враг Сорвиголовы — криминальный босс Уилсон Фиск по прозвищу Кингпин (Винсент Д’Онофрио). Мердок быстро понимает, что ненасытные амбиции Фиска погубят город, и решает его остановить.

Чем закончился первый сезон «Сорвиголовы: Рожденного заново» Кингпин и его жена Ванесса (Айелет Зурер) получили полный контроль над Нью-Йорком. Фиск подчинил себе армию и полицию, ввел в городе комендантский час, объявил всех уличных линчевателей в масках преступниками и открыл на них официальную охоту. Возлюбленная Мэтта Хэзер (Маргарита Левиева) согласилась начать работу в администрации мэра и практически перешла на сторону Кингпина. Фрэнк Каратель Касл (Джон Бернтал) смог вырваться из плена Кингпина. Сбежать удалось и Меченому (Уилсон Бетел) — он покинул тюрьму, в которой его держал Фиск, и скрылся в неизвестном направлении.

Во втором сезоне Мэтт Мердок, Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и Фрэнк Касл продолжат борьбу с Кингпином, окончательно захватившим власть в городе. Сорвиголова попытается собрать команду супергероев, которые помогут ему остановить беззаконие. Одним из ярких моментов сезона станет объединение с Джессикой Джонс (Кристен Риттер) — давней подругой Сорвиголовы.

Скорее всего, сюжет о борьбе с Кингпином не завершится на втором сезоне — «Рожденного заново» уже продлили на третий сезон

Ожидается, что третий сезон «Сорвиголовы» увидит свет через год после выхода второй части шоу.

Интересно, что второй сезон шоу будет тесно связан со следующим громким проектом КВМ — фильмом «Человек паук: Совершенно новый день». В четвертом фильме о Питере Паркере (Том Холланд) появится Каратель в исполнении Джона Бернтала.

При этом не стоит ожидать, что в сюжете «Совершенно нового дня» будет много отсылок на «Сорвиголову». Глава телеотделения Marvel Брэд Виндербаум объяснил, что, хотя события обоих проектов и разворачиваются в Нью-Йорке, фильм и сериал рассказывают две отдельные истории.

Создатели и производство

Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденного заново» анонсировали летом 2024 года — больше чем за полгода до премьеры первого сезона. Съемки продолжения стартовали в феврале 2025-го и завершились летом того же года.

К работе над новым сезоном «Сорвиголовы» приступила команда, создавшая первый сезон шоу

Пост шоураннера вновь Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Оба режиссера уже работали над успешными сериалами КВМ — «Лунным рыцарем» и вторым сезоном «Локи».

Актеры и роли

Во втором сезоне «Рожденного заново» вернутся все ключевые герои из первой части шоу — и протагонисты, и антагонисты.

Появятся и новые персонажи, Netflix, которые официально не входят в КВМ).

Самый громкий камбэк второго сезона — возвращение Джессики Джонс в исполнении Кристен Риттер

Сверхсильная Джессика Джонс — саркастичный частный детектив, союзница Сорвиголовы и член команды «Защитников» из одноименного сериала от Netflix. Майк Колтер), — но их возвращение пока официально не подтверждено.

Тони Далтон («Лучше звоните Солу»). А еще к касту нового сезона Мэттью Лиллард (Шэгги из фильмов о Скуби-Ду).

Какие актеры сыграют во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Чарли Кокс («Сорвиголова») — Мэтт Мердок / Сорвиголова. Днем — талантливый слепой адвокат, а по ночам — жестокий мститель, сражающийся с преступностью на улицах Нью-Йорка.

Винсент Д'Онофрио («Сорвиголова») — Уилсон Фиск / Кингпин. Крупный криминальный авторитет, ставший мэром Нью-Йорка.

Айелет Зурер («Ангелы и Демоны») — Ванесса Фиск. Жена Кингпина, коварная и жестокая.

Джон Бернтал («Волк с Уолл-стрит») — Фрэнк Касл / Каратель. Суровый борец с преступностью, коллега Сорвиголовы.

Дебора Энн Уолл («Руби Спаркс») — Карен Пейдж, бывшая коллега, близкая подруга Мердока.

Маргарита Левиева («Линкольн для адвоката») — Хэзер Гленн, бывшая девушка Мердока, которая постепенно переходит на сторону нового мэра.

Мэттью Лиллард («Скуби-Ду») — мистер Чарльз, политический оппонент Кингпина.

Уилсон Бетел («Мыслить как преступник») — Бенджамин Декс Пойндекстер / Меченый, киллер, ментально нездоровый агент ФБР в отставке.

Вернется в новом сезоне и Фогги Нельсон в исполнении Элдена Хенсона («Великан»). Скорее всего, персонажа покажут только во флешбэках — бывший деловой партнер и лучший друг Мердока стал жертвой покушения еще в первой серии «Рожденного заново».