«Худший фильм». Эль Фаннинг рассказала о съемках у Андрея Кончаловского

Актриса и модель Эль Фаннинг в недавнем интервью во время подкаста Off Menu рассказала, что худшим фильмом в её карьере определённо стал «Щелкунчик и Крысиный король» Андрея Кончаловского.

По словам Фаннинг, она снялась в картине ещё ребёнком, поэтому не имеет к качеству ленты никакого отношения.

У него 0% «свежести» на Rotten Tomatoes. Это худший фильм, в котором я снималась. Не смотрите его. Я была ребёнком и не имела к этому отношения! Я не знаю, о чём они думали, когда снимали это.

Вместе с Фаннинг в проекте снимались супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, Фрэнсис де ла Тур, Натан Лейн и другие.