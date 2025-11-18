Опубликован первый постер ремейка «Моаны» с живыми актерами

Disney показал первый постер ремейка «Моаны» с живыми актёрами. На нём изображена сама героиня и вода.

Постер картины

© Disney

Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не будут, а лишь переведут её в формат кино. В центре истории окажется девочка Моана и её близкие люди.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

Премьера фильма состоится 10 июля 2026 года. Одну из главных ролей в нём исполнил Дуэйн Джонсон.