Егор Михалков-Кончаловский рассказал, что заставляет его скучать в кино

В Москве прошла премьера фильма по известному роману писателя Евгения Водолазкина. На показе картины было замечено немало звездных лиц. На красной дорожке появились Софья Эрнст Леонид Якубович, Валерий Баринов, Дина Корзун, Сергей Шакуров, Никас Сафронов, Евгений Стычкин и другие. После общения с журналистами звезды устремились в зал, где состоялось представление картины.

Перед началом фильма "Авиатор" режиссёр Егор Михалков-Кончаловский взял микрофон и признался, что переживает.

"Очень волнительно, в зале сидят 200 моих друзей ,остальные друзья моих друзей... Я не буду перечислять всю съёмочную группу, потому что когда я сижу в зале и жду когда начнётся фильм, это невероятно скучная часть, - сказал Кончаловский. - Хочу поблагодарить всех артистов, этот звезды невероятной величины. Кто-то от нас ушёл... Евгения Добровольская, к сожалению...".

После Кончаловского слово взял автор романа "Авиатор" Евгений Водолазкин, который вспомнил забавную историю, которая произошла с ним во время путешествия.

"Однажды мы с дочерью ехали в Финляндию, и на финской границе был финский пограничник, горячий финский парень. Он смотрел то на меня, то на мой паспорт минуты три - четыре. И Наталья говорит: "Ну, что похож?" Он ответил:" Похож, только не знаю на кого", - развеселил публику Водолазкин.

Кстати, в кино писатель пришёл с дочерью Натальей. Это был первый выход в свет отца и дочери. Журналистам писатель также сообщил, что его роман "Авиатор" был посвящён дочери Наталье.