Кристиан Бэйл сыграет в фильме «Схватка 2»

По данным издания Deadline, актёр Кристиан Бэйл, известный по роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, ведёт финальные переговоры, чтобы сыграть в «Схватке 2» Майкла Манна.

Также в очередной раз подтвердили, что в ленте одну из ведущих ролей исполнит Леонардо Ди Каприо.

Вторую часть «Схватки» готовили уже несколько лет — ранее продюсеры отказывали Манну в финансировании, но позже он получил зелёный свет. Теперь режиссёр отодвинул все другие потенциальные фильмы, чтобы заняться проектом с Ди Каприо. Съёмки картины начнутся в 2026 году.

Оригинальный фильм «Схватка» в жанре криминальной эпической драмы вышел в 1995 году. Главные роли сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.