В Сети появились первые серии военной драмы "Свои" о донбасских джиперах и волонтерах со всей страны, которые спасают жизни украинских беженцев. Эпизоды доступны в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier, а также на платформе Kino.1tv.ru, сайте и в социальных сетях Первого канала.

Сюжет картины основан на реальных событиях, за каждым персонажем сериала стоит реальный человек.

Действие разворачивается в Мариуполе весной 2022 года. Украинские боевики перекрывают гуманитарные коридоры для выхода беженцев, тысячи мирных жителей оказываются в "серой зоне" без возможности эвакуации. Вывезти людей из сел и деревень по весеннему бездорожью могут только опытные водители джипов. Так простые участники донецкого клуба любителей внедорожников становятся волонтерами, спасающими жизни людей.

Роли в фильме исполнили Александр Бухаров ("Солнцепек"), Максим Сапрыкин ("Хоккейные папы"), Ольга Ломоносова ("А зори здесь тихие"), Марат Башаров и другие.

Режиссер - Вячеслав Кириллов, известный по сериалам "Рикошет", "Порт" и "Волчий Берег". Над сценарием работали Владислав Кид и Тимофей Усков ("Оффлайн").

"Как можно в один момент отказаться от того, что дорого и ценно, и что делать, чтобы сохранить человечность? Как уберечь родных и близких людей от беды, и как не дать растоптать и уничтожить то, что дорого и любимо? Как остаться человеком и не превратиться в зверя? Мой герой боец по жизни, он ненавидит и не принимает предательства в любом его проявлении. Такие люди, как он, любят жизнь, знают ей цену", - рассказывает исполнитель главной роли Александр Бухаров.