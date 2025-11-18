Представлен первый тизер-трейлер киноадаптации мультфильма «Моана»

Disney представила первый тизер-трейлер и постер лайв-экшн версии анимационного фильма "Моана" (Moana), хита 2016 года.

По сюжету смелая и решительная дочь полинезийского вождя, имеющая магическую связь с океаном, отправляется на поиски мистического полубога Мауи, чтобы спасти свой народ.

Главную роль сыграла Кэтрин Лага'аия ("Потерянные цветы Элис Харт"), Дуэйн Джонсон, озвучивавший Мауи в мультфильме, теперь исполнил его роль в лайв-экшн версии.

Также в картине задействованы Джон Туи, Фрэнки Адамс, Рена Оуэн и другие.

Режиссер - обладатель премии "Тони" Томас Каил ("Гамильтон").

Премьера назначена на 10 июля 2026 года.