Что известно о фильме «Вечность» с Элизабет Олсен

В российский прокат выйдет романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен в главной роли. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

Дата выхода

Премьера ленты состоялась 7 сентября на 50-м Международном кинофестивале в Торонто. В российских кинотеатрах фильм начнут показывать с 18 декабря.

Сюжет

В центре сюжета женщина по имени Джоан, душа которой попала в загробный мир после смерти. Ей дается ровно неделя, чтобы выбрать, с кем ей провести вечность. Джоан сталкивается с невозможным выбором — с одной стороны ее муж Ларри, с которым она прожила 65 лет, с другой — ее первый возлюбленный Люк, ожидавший любимую женщину десятилетиями.

— Это сумасшедшая комедия. «Вечность» должна развлекать, вызывать радость и заставлять задуматься о том, как мы делаем выбор в нашей жизни. Было приятно снять романтическую комедию, которая больше о человеческой жизни. Об обычных отношениях, которые для этих людей становятся огромной историей любви. О простом удовольствии от чего-то, что, возможно, утрачено, — того, что мы, например, видим в своих бабушках и дедушках, — рассказала Элизабет Олсен.

В ролях:

Элизабет Олсен («Мстители», «Тихий дом») — Джоан;Майлз Теллер («Дивергент», «Кроличья нора») — Ларри;Каллум Тернер («Война и мир», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») — Люк;Бетти Бакли («Милые обманщицы», «Оставленные») — старая Джоан;Барри Праймус («Джой», «Товарный вагон») — старый Ларри;Давайн Джой Рэндольф («Меня зовут Долемайт», «Последний настоящий гангстер») — Анна;Джон Эрли — («Вечеринка», «В ударе») — Райан;Ольга Мередис («Планета Ка-Пэкс», «Сопрано») — Карени другие.

Кто работал над фильмом:

Режиссер — Дэвид Фрейн («Свидание с Эмбер», «Третья волна зомби»);Сценарист — Патрик Каннэйн («Последний кандидат», «Зимние игры»);Продюсеры — Тим и Тревор Уайт («Ветренная река», «Король Ричард»), а также Элизабет Олсен;Студия — A24.

