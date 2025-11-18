Сценарист «Глиноликого» Флэнаган поделился источником вдохновения

Майк Флэнаган, сценарист фильма «Глиноликий», рассказал, что во время придумывания сюжета вдохновлялся анимационным сериалом «Бэтмен».

По словам Майка, анимационный проект — настоящее произведение искусства, которое никогда не станет менее актуальным.

Это шоу было искусством… оно невероятное. Оно не теряет своей актуальности.

«Глиноликий» станет следующим крупным проектом DC Studios после «Супергёрл». В оригинальных комиксах персонаж выступал в роли злодея и противостоял Бэтмену. Герой был успешным актёром, но после несчастного случая получил способность менять облик.

Хоррор выйдет в мировом прокате 11 сентября 2026 года. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем.