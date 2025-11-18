Готовится стартовать новый сезон криминальной комедии «Полярный» с Пореченковым

1 декабря на телеканале ТНТ стартует новый сезон комедийного сериала "Полярный".

© Российская Газета

Жизнь главного героя, Вити Мясника (Михаил Пореченков), вновь переворачивается с ног на голову. В преддверии Нового года он открывает горнолыжный курорт "Царь-Горы", узнает о существовании взрослого сына Максима и встречается с вышедшим из тюрьмы бандитом по кличке Барабуля, с которым его связывает криминальное прошлое.

На этот раз Витя Мясник не только борется за спасение родного городка, но и сталкивается с последствиями своей бурной молодости. Пока он пытается разобраться с новыми родственными открытиями и старыми врагами, Полярный готовится к встрече Нового года. Успеет ли Мясник решить все проблемы до боя курантов или ему придется положиться на новогоднее чудо?

В новом сезоне зрители снова увидят любимых актеров: Михаила Пореченкова, Катерину Шпицу, Ивана Охлобыстина, Марию Кравченко, Яна Цапника и других.