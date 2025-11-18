Какие турецкие сериалы стоит посмотреть

2025 год принес поклонникам турецких сериалов много интересных новинок и громких сиквелов. Весной вышел третий и финальный сезон «Зимородка», а осенью стартовало продолжение не менее хитового «Клюквенного щербета». «Лента.ру» публикует топ-25 лучших сериалов из Турции, которые вышли в 2025 году, и без спойлеров рассказывает о сюжете этих дизи.

«Анонимные любовники»

Оригинальное название: Adsiz Asiklar Жанр: мелодрама, комедия, драма Режиссер: Умур Турагай Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 1 час Рейтинг IMDb: 7,1 В главных ролях: Халит Эргенч, Фунда Эрйигит, Рыза Коджаолу, Зеррин Нишанджи

Красивая и довольно грустная история о людях, которые страдают от неразделенной любви. Главную роль в сериале играет Халит Эргенч — легендарный Султан Сулейман из «Великолепного века».

Талантливый доктор Джем (Халит Эргенч) руководит уникальной клиникой, которую называют «Больницей любви». За помощью к врачу обращаются люди, потерявшие голову из-за безответной любви. В центре каждой серии находится новая история пациента, который оказался в «Больнице любви».

Сам Джем уже давно не верит в искренние чувства — его мировоззрение меняется после встречи с Хазал (Фунда Эрйигит), которая уверена, что настоящая любовь все же существует.

Оригинальное название: Deha Жанр: драма Режиссеры: Умут Арал и Озлем Гюнхан Сколько серий: 31 Длительность одной серии: 2 часа 20 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 6.9 В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Угур Полат, Танер Олмез, Онур Сайлак

Гениальный математик противостоит собственному отцу. Главную роль в остросюжетном дизи играет звезда турецкой драмы «Чукур» Арас Булут Ийнемли.

Сейчас Девран (Арас Булут Ийнемли) — настоящий математический гений, который пользуется общественным признанием. Однако мужчину до сих пор не отпускают детские обиды. Его главный враг — родной отец Искендер (Угур Полат), который оставил свою многодетную семью на произвол судьбы.

В какой-то момент повзрослевший Девран вновь встречает Искендера. Математик понимает, что может использовать свои таланты, чтобы разработать идеальный план мести. Но готов ли он использовать свой ум во зло, а не во благо?

«Далекий город»

Оригинальное название: Uzak Sehir Жанр: драма Режиссеры: Ахмет Катыксыз и Эмре Айбек Сколько серий: 28 (1-й сезон) Длительность одной серии: 2 часа 30 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 7.0 В главных ролях: Озан Акбаба, Синем Унсал, Гонджа Джиласун, Мюфит Каяджан

Лихо закрученная многосерийная драма о дерзкой вдове, которая противостоит родственникам своего покойного мужа. Первый сезон «Далекого города» завершился в июне 2025 года, а премьера второго состоялась уже в середине сентября.

Алья Альбора (Синем Унсал) вела прекрасную жизнь в Канаде: была счастлива в браке и воспитывала маленького сына Дениз-Джихана (Кузей Гезер). Все меняется после смерти мужа Борана (Бурч Кюмбетлиоглу).

Красавица Алья вынужденно возвращается на родину мужа, чтобы провести здесь похоронную церемонию. Девушка быстро понимает, что семья Борана — криминальный и крайне консервативный клан Альбора — не планирует отпускать ее сына и по совместительству наследника рода домой в Канаду. Но Алья не намерена сдаваться — она готова сражаться за счастье и свободу своего мальчика.

«Двухместный номер»

Оригинальное название: Çift Kisilik Oda Жанр: комедия, мелодрама Режиссер: Юсуф Пирхасан Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 2 час 10 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 6.0 В главных ролях: Улаш Туна Астепе, Деврим Озкан, Гезде Седа Алтунер, Серен Шириндже

Легкая романтическая комедия, которая разворачивается в стенах роскошного отеля. Ремейк южнокорейской дорамы «Король земли» от режиссера хитового «Постучись в мою дверь».

Обаятельная и жизнерадостная Нилюфер (Деврим Озкан) устраивается на работу в отель, который напоминает ей о любимых родителях. Одновременно с этим в отеле меняется руководство — новым гендиректором становится мрачный Каан (Улаш Туна Астепе), который долгое время жил за пределами Турции. Чтобы стать полноправным наследником семейного бизнеса, Каан должен победить в противостоянии со своей сестрой Севиль (Гезде Седа Алтунер).

Неожиданная встреча Каана и Нилюфер кардинально меняет их жизни.

«Если король проиграет»

Оригинальное название: Kral Kaybederse Жанр: историческая драма Режиссеры: Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Джем Толуай Сколько серий: 16 (1-й сезон) Длительность одной серии: 1 час 45 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 6.1 В главных ролях: Халит Эргенч, Мерве Диздар, Аслыхан Гюрбюз, Нильпери Шахинкая

Глубокое психологическое шоу от создателей ультрапопулярного «Зимородка» и еще одна эффектная роль Халита Эргенча.

Кажется, что предприниматель Кенан Баран (Халит Эргенч) добился абсолютно всего, о чем можно мечтать. Он красив и харизматичен, у него есть прибыльный бизнес и красавица жена Хандан (Аслыхан Гюрюз). Кенан периодически изменяет супруге, но не испытывает к своим любовницам никаких серьезных чувств.

Все меняется, когда в жизни Кенана появляется студентка Фади. В поисках лучшей жизни девушка из бедной семьи начинает работать на бизнесмена, и он быстро понимает, что по-настоящему влюбился. Хандан начинает что-то подозревать, а Кенан пытается разобраться в себе и своем прошлом.

«Красные бутоны» (2-й сезон)

Оригинальное название: Kizil Goncalar Жанр: драма Режиссеры: Омюр Атай и Озгюр Севимли Сколько серий: 27 Длительность одной серии: 2 час 10 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.6 В главных ролях: Озджан Дениз, Озгю Намаль, Мерт Языджыоглу, Эркан Авджи

Возвращение одного из самых громких турецких сериалов 2023-2024 годов. Противостояние светского и религиозного уклада жизни в самом сердце страны. Первый сезон проекта получился настолько резонансным, что его трансляцию приостановили на две недели.

Когда Мерьем (Озгю Намаль) было всего четырнадцать, ее против воли выдали замуж. Девочка попала в исламскую секту, существующую по крайне жестоким законам. Прошли годы, повзрослевшая Мерьем родила дочь Зейнеп (Мина Демиртас). После переезда в Стамбул отец Зейнеп решает повторить историю своей супруги и насильно выдать замуж собственную дочь. Чтобы спасти Зейнеп, Мерьем нужны деньги. Женщина начинает работать сиделкой в доме именитого психиатра Леванта Алканли (Озджан Дениз). Галантный и добросердечный мужчина решает помочь своей новой знакомой.

«Кума: Другая жена»

Оригинальное название: Kuma: The Other Wife Жанр: мелодрама, драма Режиссеры: Ирмак Ченгел и Атилла Дженгиз Сколько серий: 100 Длительность одной серии: 43 минуты Рейтинг MyShows и IMDb: 4.9 и 5.3 В главных ролях: Эмре Озмен, Альбюке Йильмаз, Уфук Каплан

Длинный, но увлекательный сериал со множеством сюжетных поворотов. Молодая женщина пытается выйти из тени мужа и защитить себя.

Выросшая на востоке Турции Джейлан (Альбюке Йильмаз) перебирается в Стамбул в поисках счастья. Она сбегает от брака по расчету и вскоре встречает свою настоящую любовь — успешного бизнесмена Карана (Эмре Озмен). Мужчина быстро делает Джейлан предложение, и та с радостью его принимает.

Однако героям не суждено обрести долгожданное счастье. Все меняется, когда Джейлан обвиняют в убийстве родного брата Карана. Жених не встает на защиту своей любимой — следуя традициям своего народа, он женится на вдове брата. Джейлан же становится второй женой — бесправной тенью, которая не имеет даже права голоса. Терпеть такое отношение свободолюбивая девушка не намерена.

«Лейла»

Оригинальное название: Leyla: Hayat... Ask... Adalet... Жанр: драма, мелодрама Режиссер: Хилал Сарал Сколько серий: 40 Длительность одной серии: 2 часа 10 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 6.0 В главных ролях: Джемре Байсел, Алперен Дуймаз, Гонджа Вуслатери, Йигит Киразджи

Турецкая версия бразильского хита «Проспект Бразилии». Закрученная история, полная интриг, предательств и страсти.

Лейла (Джемре Байсел) потеряла мать еще в детстве. После того как ее отец женился во второй раз, мачеха — бессердечная красотка Нур (Гонджа Вуслатери) быстро избавилась от новоиспеченного жениха, забрала все его деньги и выгнала Лейлу на улицу. Долгие годы девочка вынужденно жила на свалке и вынашивала план мести женщине, которая разрушила ее жизнь.

Прошли годы, из робкой девочки Лейла превратилась в коварную и расчетливую красавицу. Она отыскала Нур и твердо решила отомстить мачехе — та не признала в повзрослевшей девушке свою приемную дочь. Готовая к лжи и обману Лейла не учла одного — что в ее жизни может внезапно появиться любовь.

«Любовь и слезы»

Оригинальное название: Ask ve Gözyasi Жанр: мелодрама Режиссеры: Энгин Эрден и Неше Келсой Сколько серий: 7 Длительность одной серии: 2 часа Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 5.3 В главных ролях: Барыш Ардуч, Неджат Баяр, Ханде Эрчел, Гюрхан Алтундашар

Трогательный мини-сериал о трудностях брака и том, как важно пронести свою любовь через года.

После обучения в одном из лучших вузов США красавица Мейра (Ханде Эрчел) возвращается на родину. Ее семья — один из богатейших родов Турции, но девушка не кичится наследством. Она устраивается на работу в торговый центр и тщательно скрывает свое происхождение от окружающих. Вскоре она знакомится с простым юристом Селимом (Барыш Ардуч), влюбляется и выходит за него замуж…

Через пять лет отношения Селима и Мейры находятся на грани краха: любовь угасла, а богатая семья все еще относится к жениху с пренебрежением. Селим все чаще задумывается о разводе, но вскоре узнает страшную новость — его супруга неизлечимо больна.

«Мечта Эшрефа»

Оригинальное название: Esref Rüya Жанр: мелодрама Режиссер: Улуч Байрактар Сколько серий: 24 (2 сезона) Длительность одной серии: 2 часа 20 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 6.7 В главных ролях: Чагатай Улусой, Демет Оздемир, Неджип Мемили, Толга Текин

Эффектная мелодрама о том, на что способна первая любовь. Первый сезон сериала завершился в июне 2025 года, а второй стартовал всего через три месяца после финала.

Властный и очень обеспеченный Эшреф (Чагатай Улусой) управляет собственной бандой. Когда Эшрефу было четырнадцать лет, он увидел идеальную девушку, но так и не сумел с ней познакомиться. Сейчас мужчина не верит в любовь и вспоминает ту единственную, что когда-то украла его сердце.

Прошли годы, и судьба вновь сводит Эшрефа с прекрасной незнакомкой. Оказывается, девушка, которую он буквально звал Мечтой (Демет Оздемир), — его злейший враг.

«Ночная сказка»

Оригинальное название: Bir Gece Masali Жанр: мелодрама, драма Режиссер: Эмре Кабакушак Сколько серий: 35 Длительность одной серии: 2 часа 10 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 6.1 В главных ролях: Бурак Дениз, Су Бурджу Джошкун, Гюркан Уйгун, Ирем Алтуг

Красивая мелодрама о том, что на самом деле важнее — любовь или жажда мести.

Когда-то давно члены опасной мафиозной группировки жестоко расправились с отцом Махира Йылмаза (Бурак Дениз). Прошло двадцать лет, и повзрослевший Махир вернулся в родной город уже в качестве комиссара полиции. Он твердо намерен отыскать тех, кто причастен к нападению на отца — теперь на его стороне не только желание мести, но и закон.

Жизнь полицейского переворачивается с ног на голову, когда он встречает очаровательную Джанфезу (Су Бурджу Джошкун). Махир спасает таинственную девушку от преследователей и практически сразу в нее влюбляется. Вскоре он узнает ужасную правду — отец Джанфезы, суровый бизнесмен Кюршат (Гюркан Уйгун), тесно связан с преступлением двадцатилетней давности.

«Сердцебиение»

Оригинальное название: Çarpinti Жанр: детектив, драма Режиссер: Бурджу Алптекин Сколько серий: 11 Длительность одной серии: 2 часа 10 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 5.8 В главных ролях: Сибель Ташчиоглу, Керем Бюрсин, Ышил Дайыоглу, Лизге Джемерт

Мрачная и драматичная детективная история, в которой причудливо переплетаются истории двух семей. В одной из главных ролей — Керем Бюрсин (он же Серкан Болат из хитового «Постучись в мою дверь»).

У Аслы (Лизге Джемерт) с ранних лет были серьезные проблемы с сердцем. Тяжелый разговор с матерью бойфренда окончательно расшатал и без того хрупкое здоровье девушки. Спасти жизнь Аслы могла только экстренная пересадка сердца. Донор нашелся — им стала юная Мелике (Шевваль Кая) из богатого рода Алкан, ставшая жертвой автокатастрофы.

После успешной операции мать Мелике (Сибель Ташчиоглу) тепло приняла Аслы у себя в доме. Единственным человеком, которого не обрадовало появление девушки, стал брат Мелике по имени Арас (Керем Бюрсин), до сих пор озадаченный подозрительной смертью сестры.

«Черное сердце»

Оригинальное название: Siyah Kalp Жанр: драма Режиссеры: Керем Чакироглу, Улуч Байрактар, Мурат Сарачоглу и другие Сколько серий: 34 Длительность одной серии: 2 часа 15 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 5.7 В главных ролях: Эдже Услу, Хафсанур Санджактутан, Арас Айдын, Лейла Танлар

Запутанная турецкая драма о брате и сестре, которые пытаются узнать правду о своем происхождении.

С самого детства близнецы Нух (Арас Айдын) и Мелек (Хафсанур Санджактутан) росли в доме своей бабушки. Их мать Сумру (Эдже Услу) отказалась от детей и сбежала в неизвестном направлении в поисках лучшей жизни.

Чувствуя приближение конца, бабушка рассказывает Нуху и Мелек о том, где Сумру сейчас. Оказывается, бросившая сына и дочь женщина живет в Каппадокии вместе со своим новым мужем-богачом. Узнав об этом, суровый Нух собирается отыскать мать и разрушить ее новообретенное семейное счастье. Добрая Мелек тоже хочет отыскать Сумру — правда, не из жажды мести, а из радостного любопытства.

«Эль Турко» / «Турок»

Оригинальное название: El Turco Жанр: историческая драма, приключения, боевик Режиссер: Улуч Байрактар Сколько серий: 6 Длительность одной серии: 45 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 5.9 В главных ролях: Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Магнус Самуэльсон

Масштабный костюмированный боевик о турецком воине, который вынужденно оказывается на стороне противника.

XVII век. Пока отряд османских военных осаждает Вену, бравый военачальник Хасан Балабан (Джан Яман) попадает в плен. Чудом выбравшись на свободу, Балабан пытается скрыться от преследования в одной из небольших деревень, затерянных в Альпах. Живущая здесь Глория (Грета Ферро) оказывается на удивление доброй — девушка помогает Балабану залечить раны и дает крышу над головой.

Благодарный военный решает оказать местным ответную услугу — он помогает крестьянам избавиться от феодального гнета и становится защитником деревни. Ситуация осложняется, когда на след беглого турка выходит его давний недруг Марко (Уилл Кемп).

«Энциклопедия Стамбула»

Оригинальное название: Istanbul Ansiklopedisi Жанр: драма Режиссер: Селман Накар Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 45 минут Рейтинг IMDb: 6.9 В главных ролях: Джанан Эргюдер, Хелин Кандемир, Каан Мирач Сезен, Незакет Эрден

Правдивая история о том, чем живет современная Турция. Противостояние традиционных и прогрессивных взглядов глазами двух непохожих друг на друга героинь.

Раньше юная Зехра (Хелин Кандеми) жила в небольшом турецком городе вместе со своей довольно консервативной семьей. В погоне за мечтой о высшем образовании девушка перебирается в Стамбул, где живет ее дальняя родственница по материнской линии. Самодостаточная Несрин (Джанан Эргюдер) работает в престижном университете — она соглашается приютить девушку и помочь ей с поступлением. Поначалу ритм жизни многолюдного Стамбула пугает героиню, а поведение Несрин кажется вызывающим, но постепенно робкая Зехра учится принимать многообразие города и его жителей.

