Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Премьера продолжения состоится 11 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон шоу по мотивам серии игр Tomb Raider вышел 10 октября 2024 года. Мультсериал продолжает историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018).

События разворачиваются спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.