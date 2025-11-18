Кинокритик назвал лучшие фильмы 2025 года

Егор Крид оказался прекрасным актером и напомнил молодого Сергея Безрукова, сказал НСН Александр Шпагин.

© ТАСС

В 2025 году вышло достаточно хороших фильмов, но их меньше, чем было прежде. При этом к числу лучших можно отнести триллер «Вниз» с Егором Кридом, в чем-то напоминающим молодого Сергея Безрукова, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.

Россияне назвали лучшими актерами 2025 года Сергея Безрукова (15% голосов) и Сергея Бурунова (14% голосов), следует из опроса ВЦИОМ. Сразу 20% опрошенных отметили, что лучший фильм года – картина «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Шпагин назвал лучшим фильмом года картину «Ветер» Сергея Члиянца. Ранее прокат фильма перенесли с ноября 2025 года на весну 2026 года.

«Год в целом не подкачал, однако хороших картин меньше, чем было в 2022- 2024 годах. На это есть свои причины. Конечно, очень значительная картина "Ветер" Сергея Члиянца. Это притча, размышление о русской ментальности, о русском духе, неукротимом, вольном и пляшущем на грани бездны. Ухающем в эту бездну. Я от Члиянца никак этого не ожидал, мне он давно казался продюсером, который успел забронзоветь. А он вдруг взял, и снял как режиссер, наверное, лучшую картину в этом году», — сообщил он.

Среди фильмов, освоивший большую кассу, кинокритик выделил картину «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова.

«Эта картина ни на что не похожа. В ней соединяются современные и пушкинские хронотопы. И это фильм – мюзикл. Притом наконец не плохие перепевки "Старых песен о главном", а новый саундтрек. Наконец я услышал хорошую современную музыку с элементами рэпа и хип-хопа. Также среди лучших фильмов года можно назвать много простых хороших картин. К примеру, это платформенная комедия "Совсем ошалели". Также удачна комедия Олега Асадулина "сНежный человек". Как всегда не подвел и Владимир Котт, представив в 2025 году фильм "Пара на пару"», — сказал Шпагин.

Особого внимания, по его словам, заслуживает и триллер «Вниз» с Егором Кридом в одной из главных ролей.

«Фильм "Вниз" – хорошая работа Марюса Вайсберга. В отличие от прочих проектов режиссера, это не комедия, а жесткий триллер. Это высший пилотаж драматургии – три человека в лифте, но ты будешь смотреть, не отрываясь. Теоретически это сверхнезрительский фильм. При этом достаточно успешная картина. Все три актера в кадре, один из которых, Егор Крид, не актер вовсе, а другой, Игорь Миркурбанов иногда просто спит, играют прекрасно. У Егора Крида своя мягкая пластика. Он очень лиричный и чувственный, трепетный актер. Чем-то напоминает молодого Безрукова, но он был более жестким, а Крид совсем лирический. Поразил в фильме и Миркурбанов. Рад, что все ярче воплощается линия триллера, которая началась в таких картинах, как "Кентавр" и "По-мужски". Триллер в воздухе, мы живем в состоянии некого триллера, их становится все больше и больше, и это хорошо», — отметил он.

Ранее звезда российского кино, сербский актер Милош Бикович заявил, что в индустрии произошло разделение — сказки и масштабные картины зрители смотрят в кинотеатрах, а другие жанры — триллеры, детективы, любовные комедии ушли в цифровое пространство. По его словам, это мировая тенденция. Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что успех сказок в российском кинопрокате и уход триллеров в онлайн связаны не с мировым трендом, а с осторожностью продюсеров.