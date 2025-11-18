«Авиатор»: почему стоит идти на новую экранизацию Водолазкина

На этой неделе в кинотеатрах выходит «Авиатор» — экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина, над которой несколько лет работали режиссер Егор Михалков-Кончаловский, сам автор книги и легендарный драматург Юрий Арабов. О том, чем цепляет фильм и почему создатели называют его путешествием во времени — в нашем материале.

Долгая дорога к экрану

О том, что роман «Авиатор» ждет экранизация, заговорили еще в 2019-м, но съемки стартовали только в 2024 году. Инициатором съемок стал продюсер Сергей Катышев — именно он первым предложил перенести историю Иннокентия Платонова на большой экран и убедил автора книги в том, что ее стоит экранизировать.

Работа над сценарием шла всем коллективом: Юрий Арабов писал текст, созваниваясь по видеосвязи с Водолазкиным, а позже проект дорабатывал Мирослав Станкович.

«Мы готовили этот полет для вас целых пять лет. Сначала мы работали над ним вместе с автором, Евгением Водолазкиным, а затем к команде проекта присоединился наш пилот, Егор Кончаловский. Сценарий к фильму написал классик советской драматургии Юрий Арабов. Для него этот проект стал последним. К сожалению, всего через несколько месяцев после написания сценария к "Авиатору" он ушел из жизни», — поделился Катышев на премьере картины в кинотеатре «Октябрь».

Задача команды заключалась не в буквальном пересказе романа, а в передаче его смыслов.

Для этой цели в фильме появились новые линии, расширенные роли отдельных персонажей — в частности, профессора Гейгера. К слову, в исполнении Константина Хабенского, по признанию Водолазкина, он оказался настолько точным, что сам писатель время от времени путает Гейгера с Хабенским.

«Самой главной задачей для нас стало уловить в экранизации основные смыслы романа, его ведущие идеи, эмоции, может быть, даже запахи, тактильные ощущения. Ведь каждый читатель создает в своей голове собственную вселенную, своих героев и героинь; нам же предстояло объединить несколько видений сразу: мое, Евгения Водолазкина, Сергея Катышева, артистов и композитора Максима Фадеева», — говорил о фильме Егор Кончаловский.

История, которая цепляет

Сюжет «Авиатора» переносит зрителя в 2026 год, где в условиях секретного эксперимента пробуждают человека, замороженного почти век назад. Иннокентий Платонов (Александр Горбатов) приходит в сознание с полностью стертой памятью и при помощи ученого Константина Гейгера (Константин Хабенский) и его жены (Дарья Кукарских) постепенно восстанавливает собственную биографию: обрывки прошлого, биплан из детских воспоминаний, а также детали эксперимента, частью которого он оказался случайно.

Проект должен был подарить бессмертие, но принес множество философских вопросов о человеческой природе. О том, как на них реагируют герои — раскрывается в картине.

Главная нить фильма — в поиске человеком самого себя. Друг другу противостоят любовь, которая преодолевает время, и вопрос о цене, которую приходится платить за мечту о вечной жизни. В фильме соединяются наука, история и эмоции.

«Авиатор» — это мистический фильм во всех смыслах этого слова. Отличительной особенностью нашей картины является то, что зритель в какой-то момент сам почувствует себя главным героем», — рассказывал Сергей Катышев.

Кино, сделанное не ради кассы

Создатели подчеркивают: «Авиатор» — не коммерческий проект в привычном смысле. Команда не стремилась сделать кассовый блокбастер.

В центре — философские вопросы и попытка переосмыслить опыт эпохи ХХ века.

Темы памяти, раскаяния, невозможности исправить ошибки прошлого — то, что, по словам авторов, вшито в ДНК русского человека.

«В нашем фильме, как и в самом романе, поднимается множество тем. Одна из них издревле, на протяжении тысячи лет, будоражила умы и фантазии людей — тема бессмертия. Как обмануть природу? Как обмануть, хотя бы на время, смерть?» — комментировал Константин Хабенский.

В кастинге Кончаловский проявил особую скрупулезность. Помимо Горбатова и Хабенского в фильме снялись Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Ирина Пегова, а также 79-летний Валерий Баринов и сам режиссер — в отдельных эпизодах.

Также в «Авиаторе» сыграла свою последнюю роль Евгения Добровольская. Также важно отметить, что специально для картины музыку написал Максим Фадеев.

Фильм, который нужно смотреть

Таким образом, «Авиатор» — пример российского кино, которое заведомо не стремится быть развлечением «на фоне». Это фильм, который требует внимания, но при этом легко ведет зрителя по истории — от первых минут до эмоционального финала.

Он одновременно масштабный и камерный, философский и человеческий, глубокий и доступный.

У картины есть все шансы стать культурным событием осени: это кино, созданное от души, людьми, которые не просто экранизировали книгу, а прожили ее. Если вы любите сильные истории, атмосферные драмы и фильмы, после которых хочется размышлять, рекомендуем «Авиатор» к просмотру. С 20 ноября — во всех кинотеатрах страны.