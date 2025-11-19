«Аватар: Пламя и пепел» получил очередной тизер

Disney представила новый тизер-трейлер и постеры научно-фантастического приключенческого экшена "Аватар: Пламя и пепел" (Avatar: Fire and Ash).

Зарубежная премьера третьей части эпической франшизы Джеймса Кэмерона ожидается 19 декабря. В России картину покажут 25 декабря.

На этот раз Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и его семья столкнутся с воинственными обитателями Пандоры - народом Пепла и их лидером Варангом. Центральным персонажем истории станет второй ребенок Джейка и Нейтири Ло'ак, от лица которого будет идти повествование.

Ранее режиссер уточнял, что хочет показать на'ви с другой стороны - прежде они выступали исключительно положительными персонажами.

Третья часть саги будет самой длинной в серии - ее хронометраж составит 3 часа 15 минут. Также, судя по первым отзывам, поклонников "Аватара" ждет по-настоящему эмоциональное зрелище.

По словам Кэмерона, его жену Сьюзи Эмис настолько впечатлила лента, что постановщик так и не смог добиться от нее внятного отзыва - супруга постоянно плакала.

Роли в новой части исполнили Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Дэвид Тьюлис, Джованни Рибизи, Джемейн Клемент, Иди Фалько, Стивен Лэнг, Клифф Кертис и другие.

Первый "Аватар", вышедший в 2010 году, стал самым кассовым фильмом в истории - в мировом прокате он собрал 2,92 миллиарда долларов. За ним последовало чуть менее успешное продолжение ("Путь воды", 2022) с результатом 2,34 миллиарда.

Релиз четвертой и пятой частей ожидается в 2029 и 2031 годах.