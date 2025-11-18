Кинотеатры объяснили любовь ВЦИОМ к фильму «Август»

У Сергея Безрукова есть огромная фанбаза, однако решающую роль в сборах фильма «Август» сыграла реклама, сказал НСН Алексей Воронков.

Народную любовь фильму «Август» обеспечили не только его художественные достоинства, но и грамотная рекламная поддержка Первого канала, заявил с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Россияне назвали лучшими актерами 2025 года Сергея Безрукова (15% голосов) и Сергея Бурунова (14% голосов), следует из опроса ВЦИОМ. Тройку лидеров с 10% голосов замкнули Юра Борисов и Александр Петров. Сразу 20% опрошенных назвали лучшим фильмом картину «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова. Воронков отметил, что популярным фильм сделало грамотное продвижение.

«На вкус и цвет товарищей нет. У Безрукова есть огромная армия фанатов, как и у Кологривого. Успех «Августа» прежде всего связан с качеством самой картины и главными героями. Мне кажется, решающую роль в сборах сыграла постоянная поддержка интереса к фильму и еженедельное продвижение со стороны Первого канала и производителей. Я могу вспомнить минимум пять этапов, когда рекламная кампания по продвижению фильма начиналась заново. Такие ходы в России делают единицы. Сработало и само качество картины, и подход к продвижению», — объяснил он.

Собеседник НСН уточнил, что фильм заинтересовал аудиторию разных возрастов. При этом некоторые зрители нашли в картине исторические неточности, однако в случае с художественным произведением подобное допустимо.

«Если разбирать исторические моменты, сравнивать ход ведения боевых действий в августе 1944 года и непосредственно саму картину, то вопросы, конечно, возникают. Некоторым зрителям не понравилась историческая неточность. Однако это все же художественный фильм. Некоторые факты из книги могут искажаться, что-то додумывается. В большинстве своем фильм передал тот посыл, который должен был передать, особенно для молодого поколения. Надо отметить, что основная группа возрастов аудитории картины – от 30 до 50 лет. Однако Первый канал очень хорошо работал на привлечение как более молодой, так и более взрослой аудитории», — сказал Воронков.

По его словам, среди уже представленных в прокате картин, «Август» можно назвать главным релизом 2025 года.

«Однозначно на сегодняшний день фильм-флагман – "Август". При этом картину нельзя сравнивать с фильмами для семейной аудитории, будь то новогодние сказки, или те же "Горыныч" с "Алисой в Стране чудес". Это абсолютно разные аудитории. На мой взгляд, собрать кассу на фильме "Август" намного сложнее, чем на "Алисе" и "Горыныче", которые выходили на каникулы при стопроцентном сезонном попадании в семейную аудиторию. "Август" все-таки выходил первым, раскачивал аудитория после летнего застоя. Поэтому пять медалей за сборы», — заявил он.

Помимо картины Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева в рейтинг лучших фильмов, по данным ВЦИОМ, попали «Алиса в Стране чудес», «Волшебник изумрудного города», «Горыныч» и «Пророк. История Александра Пушкина», передает «Радиоточка НСН».